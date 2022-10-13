Dünya Lübnanda 14 cumhurbaşkanının seçileceği Meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemedi
ORTADOĞU

Lübnan'da 14. cumhurbaşkanının seçileceği Meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemedi

Meclis Başkanı Nebih Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni birinin seçileceği ikinci oturum için toplantı yeter sayısı olan 86 milletvekiline ulaşılamadığını, Meclisin 20 Ekim'de yeniden toplanacağını duyurdu. Bugünkü oturuma Meclisteki 128 milletvekilinden sadece 71'i katıldı.

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Haber Merkezi AA
Lübnanda 14. cumhurbaşkanının seçileceği Meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemedi
Lübnan Meclisi.

Lübnan Meclisinde 29 Eylül'de düzenlenen ilk oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamadığı için ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilememişti. Yapılan sayım sonucu adaylardan Mişel Muavvad 36, Selim Addi 11, Reşid Kerami 1 oy alırken, 11 geçersiz ve 63 de çekimser oy kullanılmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Avn, 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumunun sonunda seçilebilmişti.

Avn, Mayıs 2014'te görevi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın yerine, 2,5 yıl süren siyasi çekişmeler ve çalkantılı süreçten sonra koltuğa oturabilmişti.

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