Lübnan'da 14. cumhurbaşkanının seçileceği Meclis oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemedi Meclis Başkanı Nebih Berri, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni birinin seçileceği ikinci oturum için toplantı yeter sayısı olan 86 milletvekiline ulaşılamadığını, Meclisin 20 Ekim'de yeniden toplanacağını duyurdu. Bugünkü oturuma Meclisteki 128 milletvekilinden sadece 71'i katıldı.

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