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Lübnan'dan ABD açıklaması: Bazı değişiklikler istedik

Meclis Başkan Yardımcı İlyas Ebu Saab, ABD'nin İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin Lübnan'a gönderdiği ve yanıt beklediği yazılı teklif hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'nin teklifine, içerisinde Lübnan'ın bazı değişiklikler talep ettiği listeler halinde yanıt verildiğini aktaran Ebu Saab, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Lübnandan ABD açıklaması: Bazı değişiklikler istedik
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Meclis Başkan Yardımcı İlyas Ebu Saab, ABD'nin İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin Lübnan'a gönderdiği ve yanıt beklediği yazılı teklif hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin teklifine, içerisinde Lübnan'ın bazı değişiklikler talep ettiği listeler halinde yanıt verildiğini aktaran Ebu Saab, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

İsrail'in hak iddiasının aksine Lübnan'ın Kana Gas Sahası'ndan Tel Aviv'e herhangi bir pay ödemeyeceğinin altını çizen Ebu Saab, bu prensibin anlaşmanın esasını oluşturduğunu ve İsrail'in Kana'da herhangi bir hakkının bulunmadığını belirtti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, deniz sınırı çizimi anlaşması hususunda, Lübnan'a ek gaz sahası açılmasına karşı çıkmadıklarını ve gaz sahasının gelirlerinden pay alacaklarını belirtmişti.

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