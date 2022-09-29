Dünya Lübnanda Cumhurbaşkanı seçimi krizi
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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçimi krizi

Mecliste Nebih Berri'nin başkanlığında, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni birinin seçilmesi için, düzenlenen oturuma 128 milletvekilinden 122'si katıldı. Meclis salonunda oturumu takip eden AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gizli yapılan oylamada, hiçbir aday seçilmek için gerekli olan oyların 3'te 2'sini alamadı.

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Lübnanda Cumhurbaşkanı seçimi krizi
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Mecliste Nebih Berri'nin başkanlığında, 31 Ekim'de görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni birinin seçilmesi için, düzenlenen oturuma 128 milletvekilinden 122'si katıldı.

Meclis salonunda oturumu takip eden AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gizli yapılan oylamada, hiçbir aday seçilmek için gerekli olan oyların 3'te 2'sini alamadı.

Yapılan sayım sonucu adaylardan Mişel Muavvad 36, Selim Addi 11, Reşid Kerami 1 alırken, 11 geçersiz ve 63 de çekimser oy kullanıldı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Avn, 31 Ekim 2016'da cumhurbaşkanlığı için düzenlenen 46'nci oturumunun sonunda seçilebilmişti.

Mişel Avn, Mayıs 2014'te görevi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın yerine, 2.5 yıl süren siyasi çekişmeler ve çalkantılı süreçten sonra koltuğa oturabilmişti.

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