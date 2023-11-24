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Dünya

Macaristan’a savunma sanayi çıkarması: Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Macaristan ziyareti kapsamında dün başkent Budapeşte'de ülkenin Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kacır, toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Macaristan’ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirtirken Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky ise Türkiye’nin askeri anlamda bir model olarak gördüklerinin altını çizdi.  

12:20 - 24/11/2023 Cuma
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke liderlerinin en üst düzeyde sergilediği güçlü irade ve iş birliği vizyonu çerçevesinde, Macaristan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşımaya gayret gösterdiklerini söyledi.


Bakan Kacır, Macaristan temaslarıyla ilgili sosyal medyadan “Ziyaretimize Türkiye’den on savunma sanayii kurumu ve şirketi de eşlik etti. Tarihi bağlarımız olan Macaristan ile stratejik iş birliğimizi kuvvetlendirme iradesindeyiz. 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak değerlendirecek, 2025 Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılına hazırlanacağız” açıklamasını yaptı. Kacır, Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, karşılıklı yatırımlar ve iş birlikleriyle 6 milyar dolarlık ortak hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.  


Macar Bakan: Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz


Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, ortak basın toplantısında ülke olarak savunma sanayinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin kendileri için stratejik önem taşıdığını belirterek "Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz. Son yıllarda gösterdikleri gelişme ve performansla bizim için ilham verici. Görüşmelerimizde daha farklı alanlarda da iş birliği yapmak için anlaştık ve bunun için bir çalışma grubu hazırladık" dedi.


Savunma sanayi çalıştayı


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Kacır, başkent Budapeşte’de ayrıca Savunma Sanayi Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczkye’in yanı sıra Türk ve Macar şirketlerinin temsilcileri yer aldı. Türk-Macar Ticaret Odası (Turkcham) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Kacır’ın temaslarına bugün de devam edeceği belirtildi. Bakan Kacır’ın, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü (EİT) Martin Kern ile görüştükten sonra Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'nde incelemelerde bulunması bekleniyor.


#Türkiye
#Macaristan
#Fatih Kacır
34 dakika önce
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