|
Gündem

Bakan Kacır: Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinin Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu olduğunu belirterek, "Güçlü bir Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği anlamına gelir. Bu konuda AB'nin bizi mutlaka kuvvetli bir paydaş olarak görmeye devam etmesi ve bugünkünden de öte yaklaşımla süreci ele alması lazım." dedi.

09:28 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
, Brüksel temasları kapsamında TOBB yerleşkesinde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Türkiye'nin kültürden sanata, sanayiden ticarete, enerjiden ulaştırmaya pek çok konuda Avrupa değer zincirinin asli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu anlatan Kacır, büyük ölçekli şirketlerin özellikle AB programlarından etkin şekilde yararlanmasını da çok anlamlı bulduklarını kaydetti.

STK temsilcilerinin muhataplarıyla yaptığı çalışmaların Türkiye'nin AB ile ilişkileri açısından değerli olduğunun altını çizen Kacır, birbirlerini tamamlayan çalışmalar yapmanın, neticeye hep birlikte hızla erişmelerini sağlayacağını ifade etti.

"Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu"

Kacır, kritik teknolojiler konusunda AB'yi doğrudan bir rakip olarak değil paydaşları olarak değerlendirmek arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu. Bu yenilikçi teknoloji alanlarının her birinde Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı, Avrupa'nın da Türkiye'ye katacağı çok fazla şey var. Biz bu işbirliklerinin kapılarını çok daha fazla aralamanın peşindeyiz. Birlikte yapabileceklerimiz her iki tarafın da ortak kazanımlarını büyütecek işler. Burada özellikle yeşil dönüşüm alanında atılacak adımları AB ve Türkiye olarak aynı istikamette eşgüdüm içerisinde atarız. Zira güçlü bir Türkiye, AB'nin tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği anlamına gelir. Bu konuda AB'nin bizi mutlaka kuvvetli bir paydaş olarak görmeye devam etmesi ve bugünkünden de öte yaklaşımla süreci ele alması lazım."


#Mehmet Fatih Kacır
#tedarik
#Türk sanayisi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri