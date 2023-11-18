Bakan Kacır: Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu

"Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu. Bu yenilikçi teknoloji alanlarının her birinde Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı, Avrupa'nın da Türkiye'ye katacağı çok fazla şey var. Biz bu işbirliklerinin kapılarını çok daha fazla aralamanın peşindeyiz. Birlikte yapabileceklerimiz her iki tarafın da ortak kazanımlarını büyütecek işler. Burada özellikle yeşil dönüşüm alanında atılacak adımları AB ve Türkiye olarak aynı istikamette eşgüdüm içerisinde atarız. Zira güçlü bir Türkiye, AB'nin tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği anlamına gelir. Bu konuda AB'nin bizi mutlaka kuvvetli bir paydaş olarak görmeye devam etmesi ve bugünkünden de öte yaklaşımla süreci ele alması lazım."