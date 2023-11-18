Bakan Kacır: Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Türkiye'nin kültürden sanata, sanayiden ticarete, enerjiden ulaştırmaya pek çok konuda Avrupa değer zincirinin asli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu anlatan Kacır, büyük ölçekli şirketlerin özellikle AB programlarından etkin şekilde yararlanmasını da çok anlamlı bulduklarını kaydetti.
STK temsilcilerinin muhataplarıyla yaptığı çalışmaların Türkiye'nin AB ile ilişkileri açısından değerli olduğunun altını çizen Kacır, birbirlerini tamamlayan çalışmalar yapmanın, neticeye hep birlikte hızla erişmelerini sağlayacağını ifade etti.
"Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu"
Kacır, kritik teknolojiler konusunda AB'yi doğrudan bir rakip olarak değil paydaşları olarak değerlendirmek arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu: