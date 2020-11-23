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Dünya Macrona uyarı Bunun için oy vermedik
AVRUPA

Macron'a uyarı : Bunun için oy vermedik

Fransa'da genel güvenlik yasasına gelen tepkiler dinmiyor. 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a oy veren ve kamuoyunda tanınan otuz üç kişi Mediapart internet sitesinde yayınlanan açık mektupla genel güvenlik yasa tasarısı ve ayrılıkçılıkla mücadele düzenlemelerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Mektupta "Size bunun için oy vermedik" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa'da genel güvenlik yasasına gelen tepkiler büyüyor. 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a oy veren ve kamuoyunda tanınan otuz üç kişi Mediapart internet sitesinde yayınlanan açık mektupla genel güvenlik yasa tasarısı ve ayrılıkçılıkla mücadele düzenlemelerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

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YASAYA TEPKİ

Euronews'un haberine göre çağrıda bilgi edinme, fikir, inanç, eğitim, dernekleşme ve gösteri özgürlükleri azalttığını düşündükleri düzenlemelerle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanı, biz bunun için oy vermedik," ifadeleri kullanıldı.

Parlamentoda tartışılan "genel güvenlik" yasası ve özellikle tartışmalara neden olan ve gösteriler sırasında görev yapan polis memurlarının fotoğraflarının yayınlanmasının cezalandırmayı ön gören 24'üncü maddesi Fransız medyasının tepkisine yol açtı.

Ayrılıkçılık ve radikal İslam ile mücadele etmeyi amaçlayan yasa, laikliğin kurallarını ve başkalarının hayatını riske atan yaptırım bilgilerin yayılmasına verilen cezaları güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak bazı Müslüman ülkelerinde tepkiye neden olan bu yasa İslamofobik olarak görülüyor.

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