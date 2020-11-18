Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

CEZASI BİR YIL HAPİS

Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi diğer kuruluşlarla birlikte bu miting için çağrıda bulunan gazeteci sendikaları, bu durumun gazetecileri ve yurttaşların polisi iş başında kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılacağını savunuyor.

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HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi.

Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.

Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

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POLİS ŞİDDETİ KANITLANAMAYACAK

Göstericilerden Nadia," Şiddet olaylarının olduğunu da inkar edemeyiz... Onların kim olduklarını ortaya çıkarmalıyız." ifadelerini kullanarak görüntü alma haklarının ellerinden alındığı takdirde güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin kanıtlanamayacağına dikkati çekti.

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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, geçtiğimiz ay Türkiye'deki vatandaşları için elçiliğin sosyal medya hesaplarından bir uyarı paylaşmış, açıklamada, “Fransa'da ikamet edenlerin ya da Türkiye'den geçenlerin seyahat ederken çok dikkatli olmaları” tavsiye edilmişti.

OYNAT 00:00 Fransa'da polis şiddeti Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 Fransız gazeteciye polis şiddeti Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ziyaret gerçekleştireceği Nantes kentinde, Le Pen karşıtları ile polis çatışmaya devam ediyor. Bu olayı kaydeden bir gazeteciye yapılan polis şiddeti kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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