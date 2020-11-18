Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransada artık polisleri görüntülemek yasak Medya ayağa kalktı
AVRUPA

Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Fransa'da güvenlik güçlerini görüntülemek ve yayımlamak artık ceza kapsamına giriyor. Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Başkent Paris’te gazeteci sendikaları ile bazı basın kuruluşu dernekleri ve çok sayıda medya çalışanları, söz konusu yasayı protesto etmek amacıyla Ulusal Meclis yakınında bir araya geldi

Haber Merkezi AA
Fransa'da polis şiddeti tepki çekiyor.
Fransa'da polis şiddeti tepki çekiyor.

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

CEZASI BİR YIL HAPİS

Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi diğer kuruluşlarla birlikte bu miting için çağrıda bulunan gazeteci sendikaları, bu durumun gazetecileri ve yurttaşların polisi iş başında kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılacağını savunuyor.

Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait
DÜNYA
Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi.

Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.

Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa ve Almanya'dan Biden'a çağrı: Türkiye'ye karşı birlikteliğimizi artıralım
DÜNYA
Fransa ve Almanya'dan Biden'a çağrı: Türkiye'ye karşı birlikteliğimizi artıralım

POLİS ŞİDDETİ KANITLANAMAYACAK

Göstericilerden Nadia," Şiddet olaylarının olduğunu da inkar edemeyiz... Onların kim olduklarını ortaya çıkarmalıyız." ifadelerini kullanarak görüntü alma haklarının ellerinden alındığı takdirde güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin kanıtlanamayacağına dikkati çekti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, geçtiğimiz ay Türkiye'deki vatandaşları için elçiliğin sosyal medya hesaplarından bir uyarı paylaşmış, açıklamada, “Fransa'da ikamet edenlerin ya da Türkiye'den geçenlerin seyahat ederken çok dikkatli olmaları” tavsiye edilmişti.


Fransa'da polis şiddeti
OYNAT 00:00
Fransa'da polis şiddeti
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Fransız gazeteciye polis şiddeti
OYNAT 00:27
Fransız gazeteciye polis şiddeti
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ziyaret gerçekleştireceği Nantes kentinde, Le Pen karşıtları ile polis çatışmaya devam ediyor. Bu olayı kaydeden bir gazeteciye yapılan polis şiddeti kameraya böyle yansıdı.



Abone Ol Google News
Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".
Ruslarıtelaşlandıran adım

Rusları
telaşlandıran adım

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.
Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

10 bin asker kaçtı!

10 bin asker kaçtı!

​Tarihi kayıp sonrası Ermeni generalden şok itiraf.

Rakibimiz Macaristan

Rakibimiz Macaristan

​Milli takım, kritik karşılaşmaya liderlik için çıkıyor.

Bebek bezinden<br>bomba çıktı

Bebek bezinden
bomba çıktı

Teröristlerin hain planı son anda önlendi.
Tarihi hezimet

Tarihi hezimet

​İspanya, Almanya'yı sahadan sildi.
Gece yarısı<br>kritik atama

Gece yarısı
kritik atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İki ilin<br>suyu tehlikede!

İki ilin
suyu tehlikede!

Gerekirse planlı su kesintileri yapılmalı.
Olacak şey değil

Olacak şey değil

Otobüs şoförü karantina yerine bakın nerede yakalandı.
Üç ilde<br>peş peşe deprem

Üç ilde
peş peşe deprem

Vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.