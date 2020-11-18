Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Fransa’da hükümet tarafından çıkarılmak istenilen yeni "küresel güvenlik" yasası, tepki çekti. Söz konusu yasa, gösteri ve yürüyüş sırasında gazeteciler ve vatandaşlar tarafından polislerin fotoğrafının çekilmesi veya video kaydı yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.
CEZASI BİR YIL HAPİS
Tartışmalı yasa, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmayı içeriyor. Ancak İnsan Hakları Ligi, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi diğer kuruluşlarla birlikte bu miting için çağrıda bulunan gazeteci sendikaları, bu durumun gazetecileri ve yurttaşların polisi iş başında kayda alması ve polis şiddetini belgelemesini engellemek için çıkarılacağını savunuyor.
HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi.
Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.
Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
POLİS ŞİDDETİ KANITLANAMAYACAK
Göstericilerden Nadia," Şiddet olaylarının olduğunu da inkar edemeyiz... Onların kim olduklarını ortaya çıkarmalıyız." ifadelerini kullanarak görüntü alma haklarının ellerinden alındığı takdirde güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin kanıtlanamayacağına dikkati çekti.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, geçtiğimiz ay Türkiye'deki vatandaşları için elçiliğin sosyal medya hesaplarından bir uyarı paylaşmış, açıklamada, “Fransa'da ikamet edenlerin ya da Türkiye'den geçenlerin seyahat ederken çok dikkatli olmaları” tavsiye edilmişti.