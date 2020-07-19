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Dünya Malezyadan Batı ülkelerine tepki Aksayı yıkma planlarına sessiz kalanlar Ayasofyayı protesto ediyor
ASYA

Malezya'dan Batı ülkelerine tepki: Aksa'yı yıkma planlarına sessiz kalanlar Ayasofya'yı protesto ediyor

Malezya Başbakanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Abdul Hadi Awang, Batı ülkelerinin Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.

Haber Merkezi AA
Ayasofya cami olarak ibadete açıldı.
Ayasofya cami olarak ibadete açıldı.

Malezya Başbakanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Malezya İslam Partisi Başkanı Abdul Hadi Awang, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasına Batı ülkelerin tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi yarattıkları İslamofobi vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir." ifadesini kullandı.

AKSA'YA SESSİZ KALANLAR ŞİMDİ TEPKİ GÖSTERİYOR

Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.

  • Ayasofya'nın yaklaşık 500 yıl boyunca İstanbul'un ana camisi olarak hizmet verdiğini belirten Abdul Hadi, Sultanahmet, Şehzade, Süleymaniye ve Rüstem Paşa gibi camilerin de Ayasofya'dan ilham alınarak inşa edildiğini belirtti.

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