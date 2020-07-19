İslam dünyasından tebrikler geliyor: Ayasofya kararının ardından tebrik mektupları yağdı

Ayasofya Camii' nin 86 yıl sonra yeniden müminlerle buluşması İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Dini liderler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderdikleri tebrik mektuplarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Erbaş'ı telefonla arayıp tebrik ederken, Avustralya İslam Konseyi Federasyonu Başkanı Dr. Ratep Jneid ise gönderdiği tebrik mektubunda, karara olan desteklerini iletti. Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği adına Başkan Vekili Hafız Şakir Efendi Fetahu da mektubunda, kararın bütün Müslümanları sevindirdiğini belirterek, "Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanları ve mazlumlar nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğu" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'Ayasofya' yüzüğü

AYASOFYA TÜM İNSANLIĞI KUCAKLAYACAK

Litvanya Müslüman Dini Dernekler Meclisi adına tebrik mektubu gönderen Litvanya Müftüsü Aleksandras Beganskas ise Ayasofya Camii'nin İslam alemi açısından önemini ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tüm İslam alemine vakfedilmiş bir mabed olduğunu hatırlatarak, "Biz inanıyoruz ki bu mübarek cami tüm insanlığı kucaklayacaktır" ifadelerini kullandı. Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği ise karardan duyulan memnuniyeti, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması esaret altında olan El-Aksa Camii'nin kurtuluşuna işarettir' açıklaması takdire şayandır" ifadeleriyle dile getirdi. Fas Alimler Birliği de mektubunda Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına karar veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm mahkemeleri, Türk halkını ve İslam alemini tebrik etti. Umman Sultanlığı Başmüftüsü Ahmet Hamadı el Khlili, Güney Afrika'nın Lenasia kentindeki Uluslararası İslam Üniversitesi, Darül Ulum Zekariyya'nın Rektörü Şubeyr Ahmet Al-Saloci ve Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Filistinli Dr. Abdulhadi Sait al Ağa ise mektuplarında Erdoğan'a teşekkür ederek, memnuniyet ve sevinçlerini dile getirdi.

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KATOLİK RAHİPTEN ÖVGÜ

Katolik bir rahip de olan Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem de Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi. Musellem sosyal medya hesabında paylaştığı Hristiyanlara hitabeden video kaydında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya Kilisemizin haysiyet ve onurunu artırdığının farkına varın” ifadelerini kullandı. Dünyadaki Hristiyanları Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye davet eden Musellem, “Erdoğan, Ayasofya’yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah’ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi” dedi.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

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Özel rehberler seçilecek

Ayasofya Camii’nin cuma günü ibadete açılmasına yönelik tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor.





86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii için özel rehberler görevlendirilecek. Yerli ve yabancı turistlere Ayasofya’nın tarihini anlatacak rehberler, İlahiyat mezunları ve iyi derecede yabancı dil bilenler arasından seçilecek. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii, yıllar sonra ilk kez 24 Temmuz’da cemaatle buluşacak. Müze statüsü kaldırılsa da Ayasofya Camii’ne yapılacak ziyaretin eskisine göre daha da fazla olması bekleniyor. Ayasofya için en iyi imam ve müezzinleri görevlendirecek Diyanet İşleri Başkanlığı, cami rehberleri için kriterleri de belirledi. Buna göre, şimdilik 10 cami rehberinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu cami rehberleri İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek. Ayrıca iyi derecede yabancı dil bilecek. Bunun için de İlahiyat mezunu olmalarının yanısıra, yurt dışında doğmuş ve ortaokul-liseyi yine yurt dışında okumuş olmaları gerekecek. Cami rehberleri, yerli ve yabancı turistlere Ayasofya’nın tarihi, yeniden müzeden camiye dönüştürülmesine ilişkin süreci ve nedenlerini anlatacak. Mimari açıdan dünyanın önde gelen eserlerinden birisi olan bin 483 yıllık Ayasofya için ayrıca sempozyum düzenlenecek. Ayasofya, 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ‘Büyük Ayasofya Sempozyumu’nda konuşulacak.