Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko'dan korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor

Ukraynalı yetkililer, Rus işgalinin başladığı günden bu yana kuşatma altında olan Mariupol'de Rusların işledikleri savaş suçlarını örtbas etmek amacıyla ölü sivilleri yakmak için "mobil krematoryumlar" kullandığını iddia etti.
5 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI
Mariupol Belediye Meclisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tanıkların Rusya'nın Mariupol'de mobil krematoryum işlettiğine, ölü sivilin cesetlerini yaktığına ve savaş suçlarının kanıtlarını örttüğüne dair kanıtlar gördüklerini" iddia etti.
Boyçenko, 400 bin kişinin yaşadığı liman kentinin Rus bombardımanıyla tamamen yok edildiğini ve yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü tahmin ettiğini söyledi.
ZELENSKI DE SÖYLEDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Türk medyasına verdiği röportajda, Rus askerlerinin yardım görevlilerinin ağır bombalanmış Mariupol'a girmesine izin vermeden önce "temizlik yaptığını" iddia etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Buça'da 410 sivilin Ruslar tarafından katledildiğinin ortaya çıkması üzerine dünya kamuoyu Rusya'ya tepki göstermişti.