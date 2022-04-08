Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko'dan korkunç iddia: Rusya mobil krematoryum kullanıyor

Ukraynalı yetkililer, Rus işgalinin başladığı günden bu yana kuşatma altında olan Mariupol'de Rusların işledikleri savaş suçlarını örtbas etmek amacıyla ölü sivilleri yakmak için "mobil krematoryumlar" kullandığını iddia etti.

Vadim Boyçenko

Amerikan haber kanalı abcNEWS'in haberine göre Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko salı Rusya'yı suçlayan açıklamalarda bulundu ve kentte ölü sivilleri yakmak için mobil krematoryumların dolaştığını söyledi. "Dünya, Nazi toplama kamplarının varlığından bu yana Mariupol'deki trajedinin boyutunu görmedi" diyen Boyçenko, Rusların Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin insani yardımla şehre girmesini engellediğini gördüğünü de söyledi.

5 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI

Mariupol Belediye Meclisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tanıkların Rusya'nın Mariupol'de mobil krematoryum işlettiğine, ölü sivilin cesetlerini yaktığına ve savaş suçlarının kanıtlarını örttüğüne dair kanıtlar gördüklerini" iddia etti.

Boyçenko, 400 bin kişinin yaşadığı liman kentinin Rus bombardımanıyla tamamen yok edildiğini ve yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü tahmin ettiğini söyledi.

ZELENSKI DE SÖYLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Türk medyasına verdiği röportajda, Rus askerlerinin yardım görevlilerinin ağır bombalanmış Mariupol'a girmesine izin vermeden önce "temizlik yaptığını" iddia etmişti.

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Geçtiğimiz günlerde Buça'da 410 sivilin Ruslar tarafından katledildiğinin ortaya çıkması üzerine dünya kamuoyu Rusya'ya tepki göstermişti.