Mehmetçik sınırda saldırı hazırlığındaki teröristlere göz açtırmıyor Türkiye'nin düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçleri, elleri tetikte görev yapmayı sürdürüyor. Sızma girişiminde bulunan ya da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, anlık olarak takipte olan bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getiriliyor. O anlar ise an be an kaydediliyor.

Haber Merkezi 02 Nisan 2021, 09:59 Son Güncelleme: 02 Nisan 2021, 10:06 DHA