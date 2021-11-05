Dünya Meksikada 15 kişi uzun namlulu silahlarla otel bastı İki kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla otel bastı: İki kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki tatil şehri Cancun’da bir hotele 15 kişilik bir grup uzun namlulu silahlar baskın yaptı. Baskın sırasında yaşanan silahlı çatışmada iki kişi öldü.

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Haber Merkezi İHA
Meksikada 15 kişi uzun namlulu silahlarla otel bastı: İki kişi hayatını kaybetti
Meksika'da otele silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar 2 kişiyi öldürdü

Quintana Roo Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cancun’daki Hyatt Ziva otelinde yaşanan çatışma birbirine düşman iki uyuşturucu çetesi tarafından gerçekleştirildi.

Hotelde bulunan ziyaretçiler ve çalışanlardan edinilen bilgiye göre bugün otelin plajına uzun namlulu silahlarla gelen yaklaşık 15 adam tarafından saldırı düzenledi.

Yapılan saldırı oteldeki ziyaretçilerde korku ve paniğe neden oldu. Bir çok ziyaretçi saklanmak için kaçıştı.
Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi.

Yetkililer hoteldeki ziyaretçilerin saldırıdan zarar görmediğini açıklarken ölen iki kişinin uyuşturucu satıcısı olduğu bildirildi.

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