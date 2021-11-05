Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Merkel’e onur nişanı: Bana çok şey öğrettiğiniz için teşekkür ederim

Siyasete veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermeden önce Fransa’ya son resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Merkel ve eşi Joachim Sauer’i, Beaune kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ağırladı. İki lider, Beaune’de halkı selamlamalarının ardından Vougeot Şatosu’na geçti.

Macron, onuruna yemek verdiği Merkel’e ülkenin en üst düzey nişanı olan Legion d’Honneur onur nişanını verdi. Daha sonra iki lider birbirine sarıldı.

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Macron yaptığı konuşmada, söz konusu onur nişanının Avrupa için yaptığı her şey adına teşekkür etmek amacıyla Merkel’e takdim edildiğini belirterek, "Başbakanlık görevi süresince Fransa sizi tanıdı. İlk yıllarınız, (Eski Fransa Cumhurbaşkanı) Jacques Chirac dönemine denk geldi. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile birlikte ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte ise terör saldırıları ve göç krizine karşı mücadele ettiniz. Biz de birlikte salgını yaşadık” dedi.

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Avrupa’yı birçok konuda ileri taşımaya çalıştıklarını kaydeden Macron, Merkel’in kriz dönemlerinde Avrupa’da oynadığı birleştirici rolün altını çizdi. Macron, Merkel’e hitaben, "Bana çok şey öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü için de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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