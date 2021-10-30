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Merkel: Türkiye desteklenmeli

Yunanistan'da temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin göç sorunu konusunda desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in yanında, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye’yle makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Merkel: Türkiye desteklenmeli
Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunu devretmeden önceki veda ziyaretleri kapsamında geldiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’le bir araya geldi. Görüşmenin ardından Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"İYİ İLİŞKİLER YARARIMIZA"

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlayan Merkel, fikir ayrılıklarına rağmen Ankara’yla rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini söyledi. Merkel ayrıca, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye’yle makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMELİYİZ"

Merkel ayrıca, Yunan başbakanın yanında, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Miçotakis de Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması için çabaladığını savundu.

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