Dünya Miçotakis ile görüşen Merkelden Türkiye mesajı Makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza
AVRUPA

Miçotakis ile görüşen Merkel'den Türkiye mesajı: Makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunan mevkidaşı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Görüşme sonunda Türkiye ile ilgili açıklamada bulunan Merkel, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye'yle makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Miçotakis ile görüşen Merkelden Türkiye mesajı: Makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza
Miçotakis ile Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunu devretmeden önceki veda ziyaretleri kapsamında geldiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da temaslarını sürdürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'le bir araya gelen Merkel, görüşmenin ardından Yunan mevkidaşı ile kameraların karşısına geçerek, ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlayan Merkel, fikir ayrılıklarına rağmen Ankara'yla rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini söyledi.

  • Merkel ayrıca, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye'yle makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza” dedi.

Kıbrıs konusunda AB’nin tutumuna değinen Başbakan Merkel, diyalogun önemine dikkat çekerek ilgili düzenlemelere riayet edilmesi ve problemlerin çözülmesi halinde bunun Türkiye'yi de Avrupa'yı da hem küresel hem ekonomik açıdan daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise prensip olarak reddettikleri 2 devletli çözüm temelinde bir eylemde bulunmayacaklarını vurguladı.

Öte yandan Merkel, Atina temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya geldi. Görüşmede Sakelaropulu, 10 yıl önce Yunanistan'ın ekonomisini kurtarmak için Almanya'nın öncülüğünde uygulanan sıkı kemer sıkma politikalarını gündeme getirdi. Sakelaropulu’nun Yunanistan’ın o dönemde kendini yalnız hissettiği şeklindeki sözlerine Merkel de katıldı. Merkel, söz konusu dönemde Yunan halkından çok şey beklendiğini kabul etti.

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