Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarını sürdürüyor.
Bugün ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Almanya tarafında ise Başbakan Merkel'in görüşmeye davet ettiği, Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakerelerini sürdüren Olaf Scholz da yer aldı.