Dünya Meksikada hapishanede isyan çıktı 10u gardiyan 14 kişi öldü
AMERİKA

Meksika'da hapishanede isyan çıktı: 10'u gardiyan 14 kişi öldü

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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Haber Merkezi AA
Meksikada hapishanede isyan çıktı: 10u gardiyan 14 kişi öldü
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 14 kişi öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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