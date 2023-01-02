Meksika'da hapishanede isyan çıktı: 10'u gardiyan 14 kişi öldü

Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Hunat alt geçidinde 12, Düven önü alt geçidinde 12, Orduevi önü alt geçidinde 12, Kocasinan alt geçidinde 18, Melikgazi alt geçidinde 20 adet olmak üzere toplam 74 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile toplu olarak 10 yıllığına kiraya verilecek.