Dünya Belediye Başkanı açıkladı Kievde patlama meydana geldi
AVRUPA

Belediye Başkanı açıkladı: Kiev'de patlama meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği saldırı sonucu Desnyan semtinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Belediye Başkanı açıkladı: Kievde patlama meydana geldi
Foto/arşiv

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Desnyan semtinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydederek, "Başkentin Desnyan semtinde 19 yaşındaki bir erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kiev Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada da Kiev'e Rus saldırısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu dakika itibariyle başkentin üzerinde yaklaşık 10 hava hedefi vuruldu. Hava alarmı devam ediyor." denildi.

Yerel basındaki haberlere göre ise Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

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