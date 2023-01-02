Çinli oto devi Chery fabrika sinyali verdi: Türkiye'de üretip Avrupa'ya ihraç edecek

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Çinli Chery, Türkiye pazarına güçlü ve iddialı bir giriş yapıyor. Türkiye için 4 yıldır ön araştırma yaptıklarını söyleyen Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, burada üretim için çalıştıklarını ve Avrupa’ya ihracatta önemli bir atılım olacağını belirtti.

TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİSİNDE GÜÇLÜ

Çin’in 20 yıllık devlet kuruluşu olan Chery’nin 11 milyon üretimi olduğunun ve 80’den fazla ülkeye 2,3 milyon araç ihracatı yaptığının altını çizen Fenghuo Si, “Türkiye’ye gelme sebebimiz nüfusunun kalabalık ve potansiyelinin çok yüksek olmasından kaynaklı. Türkiye, Chery’nin Avrupa’ya açılması konusunda önemli bir aşama. Türkiye’nin otomotivin tüm ayaklarına odaklanmış şirketleri, sistemleri bulunuyor. Ürünlerimiz beğenilir ve pazar payımız yüksek olursa üretim ihtimalini de değerlendiriyoruz. Avrupa’da hem iş gücü kanunları çok katı hem de iş gücü daha pahalı. Türkiye’de biz de bu fırsatı değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI DA YAPACAĞIZ

Çevreci bir otomotiv şirketi olduklarını ve çeşitli yakıt tiplerinde araçları olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si, “Plug-in Hybrid elektrikli ve hidrojen-elektrikli araçlarımız var. Yani çevreyle ilgili konulara çok ciddi odaklanıyoruz. Elektrikli araçları da zaten Türkiye pazarına adım adım getiriyor olacağız. Türkiye’de 7 coğrafi bölgede 2023 yılında 25 yetkili satıcı ile faaliyete geçecek. Önümüzdeki dönemde bunu kademe kademe 40’lı sayılara ulaştırmayı hedefliyoruz. Hafif ticari araçları üreten ayrı bir şirketimiz var aslında. Fakat Türkiye’deki mevzuata uygun hafif ticari araçları üretmeye başlamak için biraz zamana ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

3 SUV MODELLE PAZARA GİRECEK

Chery’nin Türkiye’ye ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 modelleriyle giriş yapacağını söyleyen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Eşsiz coğrafi özellikleri ve stratejik konumu ile Türkiye, tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olmuştur. Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir” diye konuştu.

GEÇEN YIL İHRACATINI %70 ORANINDA ARTIRDI

Chery, sadece Kasım 2022’de 100 bin 531 adetlik satış rakamına ulaşarak, üst üste 6 ay boyunca her ay 100 bin adedi aşan satış performansında yeni bir seviyeyi geride bıraktı. Ocak-Kasım 2022 dönemindeki kümülatif satış hacmi yıllık yüzde 32,6 artışla 1 milyon 127 bin 289 adede ulaşan Chery, böylece tarihinin en iyi performansını da kaydetti. Özellikle toplam ihracat hacmini yüzde 70,9 artıran Chery, Çinli binek otomobil markaları arasında yeni bir ‘dünyaya açılma’ rekoru kırdı.

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