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Dünya Merkel Mayin istifa kararını saygıyla karşılıyoruz
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AVRUPA

Merkel: May'in istifa kararını saygıyla karşılıyoruz

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı May'in 7 Haziran'da istifa etme kararını saygıyla karşıladığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Merkel, Münih kentinde yaptığı açıklamada, May'in 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa etme ve yeni lider seçilince de başbakanlığı bırakma kararını değerlendirdi.

"İngiltere Başbakanı Theresa May ile her zaman çok iyi bir şekilde çalıştım. Kararını saygıyla karşılıyorum." diyen Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

  • Merkel, İngiltere'deki gelişmelerden bağımsız Alman hükümeti olarak bu ülke ile gelecekte de iyi bir ortaklık ilişkisine sahip olmak için çaba harcamaya devam edeceklerini kaydetti.

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