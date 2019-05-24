Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İngilterede liderlik yarışı başladı Jeremy Hunt aday
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

İngiltere'de liderlik yarışı başladı: Jeremy Hunt aday

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in boşaltacağı koltuk için adaylar belli olmaya başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını uygun zamanda duyuracağını söyledi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Başbakan Theresa May’in boşaltacağı koltuk için aday olduğu belirtildi.

May’in 7 Haziran’da istifa edeceğini açıklamasının ardından Muhafazakar Parti, yeni liderin belirlenmesi için çalışmaların 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

İngiliz basını, haziran sonuna kadar aday sayısının ikiye düşürülmesinin ve temmuz bitmeden de yeni liderin seçilmesinin beklendiğini yazdı.

May’in istifa kararı almasıyla parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık için adaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Hunt aday

Dışişleri Bakanı Hunt, katıldığı bir festival sırasında yerel Farnham Herald gazetesine verdiği demeçte, "Adaylığıma ilişkin açıklamayı uygun zamanda yapacağım." dedi.

52 yaşındaki Hunt, May’in Brexit referandumunun sonucunu gerçekleştirmeye çalıştığını ve şimdi bu işi başka birinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Adaylığını duyuran diğer bir kişinin de Muhafazakar Parti parlamenterlerinden Graham Brady’nin olduğu kaydedildi. BBC’nin haberine göre, Brady parlamenterlerden talep olduğunu, bu yaklaşımı dikkate aldığını ve zaman içinde kararını vereceğini söyledi.

3 isim daha önce adaylığını açıklamıştı

Bu iki ismin yanı sıra daha önce de temmuz ayında May’in Brexit politikasını eleştirerek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, aynı gerekçeyle kasım ayında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden ayrılan Esther McVey ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart aday olduklarını duyurmuştu.

Muhtemel adaylar

Ayrıca liderlik için adı geçenler arasında eski Brexit Bakanı Dominic Raab, önceki gün Avam Kamarasından sorumlu bakanlık görevinden ayrılan Andrea Leadsom, Çevre Bakanı Michael Gove, ülkenin Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid, eski İçişleri Bakanı Amber Rudd, eski Eğitim Bakanı Justin Greening, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Savunma Bakanı Penny Mordaunt da bulunuyor.

REKLAM

May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek
DÜNYA
May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek
ABDden savaş hazırlığı

ABD'den savaş hazırlığı

Trump, Ortadoğu'ya ilave asker gönderilmesini onayladı.
Kasıtlı karalama yapılıyor

Kasıtlı karalama yapılıyor

Hazine Bakanlığı, Reuters'ın karalama haberine tepki gösterdi.
İtiraz etsinler değiştirsinler

İtiraz etsinler değiştirsinler

Binali Yıldırım, CHP'nin iddiasına ilişkin konuştu.
Mescid-i Aksa'da Ramazan cuması

Mescid-i Aksa'da Ramazan cuması

​Binlerce Müslüman Ramazan vesilesiyle Kudüs'e akın etti.
Kaçmak için<br>camlardan atladılar

Kaçmak için
camlardan atladılar

​Hindistan'da bir eğitim merkezinde yangın çıktı.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Kadıköy'de 6 katlı bina boşaltıldı

Binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu.
Adliyeye savaşa gider gibi girmişler

Adliyeye savaşa gider gibi girmişler

Kartal Adliyesinde ele geçirilen suç eşyaları sergilendi.
Nazarbayev ile görüştü

Nazarbayev ile görüştü

Nazarbayev'in, ömür boyu Türk Konseyi'nin onursal başkanı olduğunu açıkladı.
Yüzde 30'u tamam

Yüzde 30'u tamam

Rize- Artvin Havalimanı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.
8 bin bekçi<br>daha alınacak

8 bin bekçi
daha alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müjdeyi verdi.
Cuma namazında saldırdılar

Cuma namazında saldırdılar

​Pakistan'da ramazanın başından bu yana yaşanan dördüncü saldırı.
Terörist<br>böyle yakalandı

Terörist
böyle yakalandı

Gri kategorideki terörist, kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış.
Afiş nedeniyle öldürülmüş

Afiş nedeniyle öldürülmüş

​MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı.
85 milyon yıllık

85 milyon yıllık

​Adıyaman'da çoban tarafından bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.