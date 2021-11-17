Dünya Miçotakisten İngiliz mevkidaşı Johnsona Heykellerimizi geri verin
AVRUPA

Miçotakis'ten İngiliz mevkidaşı Johnson'a: Heykellerimizi geri verin

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiliz mevkidaşından Parthenon heykellerinin Yunanistan’a iade edilmesini istedi. Parthenon heykelleri British Museum'da sergileniyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden çalınan heykel ve tarihi eserlerin sergilendiği British Museum bu özelliği ile tepki çekiyor.


Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Miçotakisten İngiliz mevkidaşı Johnsona: Heykellerimizi geri verin
Miçotakis, İngiliz mevkidaşı Johnson’dan Parthenon heykellerini istedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, British Museum’da sergilenen Parthenon heykellerinin Yunanistan’a iade edilmesini istedi. Johnson ise Yunan mevkidaşına, bu konuyla British Museum’un ilgilendiğini belirtti.

GÖRÜŞMEDE HEYKELLERİ HATIRLATTI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing Caddesi’ndeki ofisinde Yunan mevkidaşı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Yapılan ikili görüşme sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis , Johnson’a "Elgin mermerleri" olarak da bilinen heykeller konusunda uzun süredir devam eden talebini hatırlattı. Miçotakis’in British Museum’da sergilenen heykellerin Yunanistan’a iade edilmesi talebini hatırlatması üzerine İngiliz Başbakan Johnson, bu konunun İngiltere hükümetinin değil, British Museum’un meselesi olduğunu söyledi.

HEYKEL KONUSU İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEZ
Liderlerin görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Miçotakis, bugün yapılan görüşmede Parthenon heykelleri konusunu gündeme getirdi. Başbakan Johnson, Yunan halkının bu konudaki güçlü hislerini anladığını söyledi, ancak bu meselenin British Museum’un mütevelli heyetine ait olduğu yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu yineledi" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, "Liderler, bu konunun İngiltere-Yunanistan ilişkilerini hiçbir şekilde etkilemediği konusunda anlaştı" denildi.

ÇALINTI HEYKELLERE YASAL YOLLARDAN ALINDI DENİYOR
İngiltere ve Yunanistan arasında yaklaşık 200 yıldır anlaşmazlık konusu olan Parthenon (Elgin) heykelleri için British Museum, heykellerin "yasal olarak edinildiğini" ifade ediyor. British Museum’un internet sitesinde, Elgin heykellerinin İngiltere’ye taşımasının "hem Atina hem de Londra’daki resmi makamların bilgisi ve izniyle gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Onlar da eve dönüyor
HAYAT
Onlar da eve dönüyor

Hepsi Türkiye’den çalındı
HAYAT
Hepsi Türkiye’den çalındı
Dördüncügemi de filoya katıldı

Dördüncü
gemi de filoya katıldı

​Bakan Dönmez müjdeli haberi paylaştı.
Değeri 70 bin lira

Değeri 70 bin lira

30 milyon yıllık fosillerden yapılıyor.
Üstada son görev

Evinden dualar ve tekbirler eşliğinde alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Külliye'de bir araya gelecek.

Devrim arabalarının mühendisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette 50+1 tartışmasına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Başkent Gaz hisselerindevurgun kokusu
Ekonomi

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.
AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti
Gündem

AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı, AK Parti Sivas milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.
Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor
Gündem

Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor

Ataşehir'de Başak Cengiz'i öldüren vahşinin avukat annesi istifa etti. Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti. Avukat anne oğlundan yıllardır ayrı yaşadığını belirterek suçu babaya attı. Oğlunun evini haberlerde gördüğünü söyleyen sorumsuz anne "Göktuğ'un evinde yer alan yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu basında yer alan haberlerden gördüm. Ben çocuğumun evine adım atıp bu durumu görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.