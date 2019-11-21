Hepsi Türkiye’den çalındı

British Museum’da beş bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti’nden çalınan eserler özel bir sergiyle ziyaretçilere açılacak. İngiltere’nin başkenti Londra’daki müzede bugünden itibaren özel bir salonda gezilebilecek olan “Troy: Mit ve Gerçek” adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor. Sergide, 1868’den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann’ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildi.

300 eserin yer aldığı “Troy: Mit ve Gerçek” adlı sergide, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor.

ALTIN TROYA HAZİNELERİ SERGİDE YER ALMIYOR

Almanya’daki Berlin Müzesi, İngiltere’deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi’nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor. Ancak sergide beş bin yıllık antik kentten kaçırılan ve şu anda Rusya’nın başkenti Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenen altın Troya Hazineleri’nin orijinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor. Homeros’un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarına konu olan ve Çanakkale sınırları içinde bulunan kente ve yaşanan savaşa ilişkin Roma İmparatorluğu ve sonrasındaki dönemlerde yapılan eserler de sergi kapsamında görülebiliyor. Sergi, 8 Mart 2020’ye kadar gezilebilecek.