Hayat Hepsi Türkiyeden çalındı
AKTÜEL

Hepsi Türkiye’den çalındı

Londra’da British Museum’da sergilenecek 300 eser Türkiye’den kaçırılan Anadolu’nun eşsiz eserlerinden oluşuyor. 300 eser, Almanya, İngiltere ve Danimarka’daki müzelerden toplandı. Eserler arasında Pergamon Sunağı, Athena Tapınağı Propylonu, Milet Traianus Tapınağı, Troia Hazineleri, Knidos Aslanı da var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'den kaçırılan eserler
Türkiye'den kaçırılan eserler

British Museum’da beş bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti’nden çalınan eserler özel bir sergiyle ziyaretçilere açılacak. İngiltere’nin başkenti Londra’daki müzede bugünden itibaren özel bir salonda gezilebilecek olan “Troy: Mit ve Gerçek” adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor. Sergide, 1868’den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann’ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildi.

300 eserin yer aldığı “Troy: Mit ve Gerçek” adlı sergide, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor.

ALTIN TROYA HAZİNELERİ SERGİDE YER ALMIYOR

  • Almanya’daki Berlin Müzesi, İngiltere’deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi’nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor. Ancak sergide beş bin yıllık antik kentten kaçırılan ve şu anda Rusya’nın başkenti Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenen altın Troya Hazineleri’nin orijinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor. Homeros’un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarına konu olan ve Çanakkale sınırları içinde bulunan kente ve yaşanan savaşa ilişkin Roma İmparatorluğu ve sonrasındaki dönemlerde yapılan eserler de sergi kapsamında görülebiliyor. Sergi, 8 Mart 2020’ye kadar gezilebilecek.

Kaçak kazıda ortaya çıktı: 1500 yıllık
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Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını belirledi.
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Ekiplerin kazı alanında yaptığı incelemelerde 1500 yıllık mozaik bulundu. Kaçak kazı için harekete geçen Derik ilçe jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, Mardin Müze Müdürlüğü de kazı alanını koruma altına aldı.
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Göktaş Mahallesi muhtarı Barış Yaşar vatandaşların şüphesi üzerine kaçak kazı yapıldığını fark ederek jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Yaşar, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Bize söylenen Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunması, bu mahalle sakinlerini sevindirdi. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mardin Müze Müdürlüğü bölgeyi koruma altına aldı. Bu sevindirici. Derik'in tarihi dokusu ile turizme ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz.
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Kaçak kazıda ortaya çıktı: 1500 yıllık
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
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