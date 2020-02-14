Onlar da eve dönüyor

Yurt dışına kaçırılan kültür hazinelerinin yurda geri kazandırılması çabaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu kökenli ve milattan önce 3000-2000 tarihine dayanan, iki boğalı kağnı heykeli ile üç parçalı Sidamara tipi bir lahit, yarın İngiltere’den yurda getirilecek. Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığının Türkiye’ye geri kazandırılmasında, taşıma işini ücretsiz gerçekleştirecek Türk Hava Yolları da katkı sağladı. Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı lansmanla basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.

Sidamara tipi bir lahit

MÜZAYEDEDE SATACAKLARDI

İngiltere’deki Bonham’s Müzayede Evi’nde Anadolu kökenli olduğu belirlenen ve milattan önce 3000-2000’e tarihlendirilen, iki boğa tarafından çekilen kağnı heykelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi. Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi. Hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ne iletildi ve müzayede evinden eserin satışının durdurulması talep edildi. Müzayede evi ilk girişimi reddedince müşavirlik, İngiliz polisi ile irtibata geçerek eserin satışının durdurulması konusunda destek istedi. Girişimler sonucunda satıştan çekilen eserin sahibiyle müzayede evi kanalıyla temasa geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

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İNTERPOL DEVREYE SOKULDU

Türkiye’ye kazandırılan ikinci eser ise Sidamara tipi bir lahit oldu. 1980’li yıllarda Isparta’da bulunan ve müzeye taşınan lahit, 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987’de Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015’te yaptığı bir araştırma sırasında fark etti. Esere ait iki parça, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer alıyordu. Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla tespit edilen konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine hem Bakanlık hem İçişleri Bakanlığı İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca, Sotheby’s Müzayede Evi ile irtibata geçildi ve katalogda yer alan parçaların 1988’de kimlere satıldığı sorulsa da isme ulaşılamadı. Yeri tespit edilemeyen eserler, Interpol’ün çalıntı sanat eserleri veri tabanına kaydettirilerek uluslararası alanda arattırılmaya başlandı. Bakanlık uzmanlarınca Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019’da satışa çıkarılacağı tespit edildi. Interpol-Europol Dairesi ve İngiltere polisiyle kurulan temasla eserin satışı durduruldu. İngiliz polisi, eseri elinde bulunduran kişiyle görüşerek eserin iadesine aracılık etti.