Hayat Onlar da eve dönüyor
AKTÜEL

Onlar da eve dönüyor

Bakanlığın girişimleriyle iki kültür varlığı daha Türkiye’ye dönüyor. Milattan önce 2000 tarihli kağnı heykeli ile üç parçalı Sidamara tipi bir lahit, İngiltere’den THY ile yarın yurda getirilecek. Eserler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milattan önce 2000 tarihli kağnı heykeli
Milattan önce 2000 tarihli kağnı heykeli

Yurt dışına kaçırılan kültür hazinelerinin yurda geri kazandırılması çabaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu kökenli ve milattan önce 3000-2000 tarihine dayanan, iki boğalı kağnı heykeli ile üç parçalı Sidamara tipi bir lahit, yarın İngiltere’den yurda getirilecek. Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığının Türkiye’ye geri kazandırılmasında, taşıma işini ücretsiz gerçekleştirecek Türk Hava Yolları da katkı sağladı. Eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı lansmanla basına tanıtılacak ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.

Sidamara tipi bir lahit

MÜZAYEDEDE SATACAKLARDI

İngiltere’deki Bonham’s Müzayede Evi’nde Anadolu kökenli olduğu belirlenen ve milattan önce 3000-2000’e tarihlendirilen, iki boğa tarafından çekilen kağnı heykelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi. Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi. Hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ne iletildi ve müzayede evinden eserin satışının durdurulması talep edildi. Müzayede evi ilk girişimi reddedince müşavirlik, İngiliz polisi ile irtibata geçerek eserin satışının durdurulması konusunda destek istedi. Girişimler sonucunda satıştan çekilen eserin sahibiyle müzayede evi kanalıyla temasa geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

İNTERPOL DEVREYE SOKULDU

  • Türkiye’ye kazandırılan ikinci eser ise Sidamara tipi bir lahit oldu. 1980’li yıllarda Isparta’da bulunan ve müzeye taşınan lahit, 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987’de Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015’te yaptığı bir araştırma sırasında fark etti. Esere ait iki parça, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer alıyordu. Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla tespit edilen konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi üzerine hem Bakanlık hem İçişleri Bakanlığı İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca, Sotheby’s Müzayede Evi ile irtibata geçildi ve katalogda yer alan parçaların 1988’de kimlere satıldığı sorulsa da isme ulaşılamadı. Yeri tespit edilemeyen eserler, Interpol’ün çalıntı sanat eserleri veri tabanına kaydettirilerek uluslararası alanda arattırılmaya başlandı. Bakanlık uzmanlarınca Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019’da satışa çıkarılacağı tespit edildi. Interpol-Europol Dairesi ve İngiltere polisiyle kurulan temasla eserin satışı durduruldu. İngiliz polisi, eseri elinde bulunduran kişiyle görüşerek eserin iadesine aracılık etti.

Gaziantep'te camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı
GÜNDEM
Gaziantep'te camideki musalla taşı Roma dönemine ait lahit çıktı
İmar düzenlemesi yasalaştı

İmar düzenlemesi yasalaştı

​Bina yüksekliklerine sınırlama getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi.
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
Komandolar İdlibde

Komandolar İdlib'de

Bölgeye günlerdir askeri sevkiyat yapılıyor.
ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı

​K1 Askeri Üssü katyuşa füzeleriyle hedef alındı.
CHP'de <br>ihraç salgını

CHP'de
ihraç salgını

Kocasakal ve Sevigen disipline sevk edildi.
İBB mahkemeye başvurdu

İBB mahkemeye başvurdu

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun iptalini istediler.

GATA'da <br>10 tutuklama

GATA'da
10 tutuklama

​FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmışlardı.

Esed'in <br>ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır

Esed'in
ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır

​Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 1915 kararına tepki.

Matematikte <br>dünya 1'incisi oldu

Matematikte
dünya 1'incisi oldu

Elanur Akıncı'ya Haluk Levent'ten eğitim bursu.
Isınmak için<br> eşyalarını yakıyorlar

Isınmak için
eşyalarını yakıyorlar

​TVNET ekibi İdlib'den son durumu aktardı.
Kupada erken final

Kupada erken final

Yarı finale yükselen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​PFDK, Sörloth'la ilgili kararını verdi.
10 ülkeden<br> irtibata geçtiler

10 ülkeden
irtibata geçtiler

​Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması.
Yalova Belediye Başkan<br> Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediye Başkan
Yardımcısı tutuklandı

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.