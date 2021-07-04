Dünya Mısır Dışişleri Bakanı Türkiyeyle temaslarımız sürüyor
AFRİKA

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'yle temaslarımız sürüyor

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkileri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "İlişkilerin normale dönmesine yeni bir zemin hazırlayacak adımları değerlendirmek üzere temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiyeyle temaslarımız sürüyor
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri

Mısır'daki Kahire ve en-Nas kanalına konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "İlişkilerin normale dönmesine yeni bir zemin hazırlayacak adımları değerlendirmek üzere (Türk tarafıyla) temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Normalleşmeye zemin hazırladı"

Türkiye’den yayın yapan Mısır muhalefetine ait kanalların Mısır yönetimine karşı eleştirilerin dozunu azaltmasının iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine zemin hazırladığını ifade eden Şukri, şunları kaydetti:

Normal ilişkilerin ülkelerin içişlerine karışmaması üzerine kurulu olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu uluslararası kabul görmüş bir politikadır, istikrarlı olur ve devam ederse ilişkilerin normalleşmesine, ilişkiler için en uygun çerçeveyi ve nasıl devam edileceğini belirlemek amacıyla farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine yol açar.

Mısır ile normalleşme adımları

Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Geçtiğimiz aylarda Kahire-Ankara ilişkilerine dair olumlu sinyaller verilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz’de en uzun karası ve kıyıları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır’la müzakere edebiliriz, kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz” diyerek bölgede muhtemel bir değişim için kapıyı aralamış oldu.

"İyi bir girişim"

Bunu Mısır Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Heykel, Türkiye hükümetinin Kahire ile ilişkilere yönelik son kararlarını "iyi bir girişim" olarak nitelendirmesi takip etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ile diyaloğa istekliyiz
DÜNYA
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ile diyaloğa istekliyiz

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz
DÜNYA
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz
Abone Ol Google News
O baba tutuklandı

O baba tutuklandı

Oğlunu araçtan sarkıttı: Savunması 'pes' dedirtti.
Müsilaj burayı teğet geçti

Müsilaj burayı teğet geçti

İstanbul'a 2 saat: El değmemiş doğasıyla ilgi çekiyor.
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Bakan Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' açıklaması.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması.

​'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı.

Terör örgütünün uyuşturucudan 3,5 milyar lira gelir sağlaması engellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.