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Dünya Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Türkiyenin adımlarını takdir ediyoruz
ORTADOĞU

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Sahih Şükri, Türkiye’nin son zamandaki açıklamaları ve adımlarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kahire, Ankara ile her iki ülkenin de çıkarına olan diyaloğun oluşturulması ve ilişkilerin tesis edilmesinde istekli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye’nin adımlarını takdir ediyoruz
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri

Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yetki alanını gözettiği algısına yol açan adımıyla birlikte iki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ramazan ayını tebrik amacıyla gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

"Kahire diyalog için istekli"

İki ülke arasındaki gelişmeler olumlu yönde ilerlerken Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi. Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

  • Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti.

"Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli." diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yle görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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