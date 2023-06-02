Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi için NATO üyeliğinin en iyi güvenlik garantisi olduğunu bildirdi. Ukrayna NATO’da olsaydı Rusya’nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, Batı'ya bir de dert yandı. Transdinyester bölgesi meselesine değinen Zelenskiy, söz konusu meselenin çözümüne ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının "cansız" olduğunu belirtti.