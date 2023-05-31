'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyen Macron'dan yeni söylem: Putin NATO'yu 'elektroşokla' uyandırdı

Macron, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen Globsec Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bir yanda Batı Avrupa ve diğer yanda Doğu Avrupa'nın olmadığı, tek bir Avrupa'nın olduğu değerlendirmesini yaptı.