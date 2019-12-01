Dünya MSB Barış Pınarı Harekatı sivillere ve dini yapılara zarar vermeyecek şekilde icra edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı Harekatı sivillere ve dini yapılara zarar vermeyecek şekilde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri ile yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönüşü için çaba sarf ederken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan sızma ve saldırı girişimlerine 'meşru müdafaa' kapsamında gerekli karşılık verilmektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygun şekilde yapıldı.
Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygun şekilde yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın, masum sivillere, tarihi, kültürel, dini yapılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanarak icra edildiğini bildirdi.

  • MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili mevzuatı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, sadece teröristlerin hedef alınarak icra edildiği hatırlatıldı.


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"Harekat, uluslararası hukuka uygun"

Harekat süresince hedef seçimi ve kullanımında önceki harekatlarda olduğu gibi uluslararası hukuka uygun hareket edildiği, terörist hedeflerin hassas sistemler ve yöntemlerle belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı, köklü tarihimizin ve kültürümüzün önemli bir parçası olan mesleki, manevi ve etik değerlerimiz çerçevesinde, hiçbir masum sivile, tarihi, kültürel, dini yapılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir. Türkiye, bölgede güvenli bölge ve istikrarı tesis etme kapsamında keşif-gözetleme, mayın/EYP temizliği ve hayatın normale döndürülmesi faaliyetlerine devam etmektedir.

PKK/YPG'li teröristlerce ise masum siviller hedef alınarak bombalı saldırılar düzenlenmekte, Suriyeli kardeşlerimiz vahşice katledilmektedir. Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri ile yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönüşü için çaba sarf ederken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan sızma ve saldırı girişimlerine 'meşru müdafaa' kapsamında gerekli karşılık verilmektedir."

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