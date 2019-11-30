Dünya Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirilen 12 kara devriyesi tamamlandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirilen 12. kara devriyesi tamamlandı

Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirilen 12. kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Haber Merkezi İHA
Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı.
Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi tamamlandı.

MSB’den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki onikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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