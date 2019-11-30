Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirilen 12. kara devriyesi tamamlandı

MSB’den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki onikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/OOwqvtVwi4#MSB#TSKpic.twitter.com/i0i33It3Hi

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2019

DÜNYA MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarınca onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi



