Muhalefet liderinden itiraf gibi eleştiri: İsrail'i deliler yönetiyor

Yedi aydır Gazze'yi dört atom bombasına yakın güçle yıkıma uğratan ancak Filistinlilere boyun eğdiremeyen İsrail'de Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ve hükümeti stratejik yenilgi endişesi yaşıyor. Netanyahu ve ırkçı ortakları, soykırımı devam ettirmek adına her türlü adımı atmaya hazırlanırken, muhalefet lideri Yair Lapid'den dikkati çeken bir çıkış geldi. Lapid, İsrail'in "deliler" tarafından yönetildiğini belirtti. Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştiriler yönelterek, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi” dedi.

BEN-GVIR'İ DE HEDEF ALDI

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla hükümeti eleştiri bombardımanına tutan Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i kastederek, "Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu’nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey” dedi.

HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİDİ

Lapid'in bu sözleri karşısında Ben-Gvir'in koalisyonu dağıtma tehditlerine Smotrich kanadından da yeni tehditler ekleniyor. İsrail Yerleşim Bakanı Orit Malka Struk, dün ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "22 ya da 33 rehine için her şeyden vazgeçen bir hükümet, hayatta kalmayı hak etmiyor" diyerek, bu tehditlere katıldı. Struk, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich'in liderliğindeki Dini Siyonist Parti'den koalisyon hükümetinde görev almıştı. Aşırı sağcı bakan, daha önce de yaptığı bir açıklamada, "Filistinlilerin bir devleti hak etmediklerini çünkü tarihsel olarak böyle bir haklarının olmadığını, ayrıca kurulacak bir Filistin devletinin hem İsrail'e hem de dünya güvenliğine tehdit olacağını" öne sürmüştü.

IRKÇI BAKANLARDAN HER GÜN YENİ SKANDAL

Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, geçtiğimiz hafta sonu Netanyahu’ya Gazze'nin güneyinde 1.4 milyon sivilin sığındığı Refah kentine planlanan askeri harekatı geciktirecek muhtemel esir takası anlaşmasına karşı olduğunu ve bu konuda kendisini uyardığını ifade etmişti. Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ise sık sık Gazze'nin yok edilmesi gerektiğinden bahsederken önceki günde yine Gazze'deki sivilleri Yahudilerin Tevrat'ta geçen düşmanları "Amaliklere" benzeterek katliamları artırma çağrısı yapmıştı.

YAŞAMAYI HAK ETMİYOR

Struk'un tehdidine karşı muhalefet lideri Yair Lapid ise sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "22 veya 33 fanatik üyesi olan bir hükümet, yaşamayı hak etmiyor" diye cevap vererek, İsrail hükümetine bir kez

daha istifa çağrısı yaptı.











