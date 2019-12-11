Dünya Müslümanlara psikolojik baskı uyguluyorlar Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
ORTADOĞU

Müslümanlara psikolojik baskı uyguluyorlar: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Müslümanlara psikolojik baskı uyguluyorlar: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 108 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudiler, üniformalı İsrail askerleri ile Aksa'ya giriş yaptı.
Fanatik Yahudiler, üniformalı İsrail askerleri ile Aksa'ya giriş yaptı.

İsrail polisinin eşlik ettiği 100'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Açıklamada, baskına katılanlar arasında çok sayıda üniformalı kadın asker ile bazı istihbarat elemanlarının olduğu ifade edildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Filistinli genç Mescid-i Aksa baskını sırasında Kur'an okuyarak tepki gösterdi
OYNAT 00:51
Filistinli genç Mescid-i Aksa baskını sırasında Kur'an okuyarak tepki gösterdi
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya cuma ve cumartesi günleri dışında her gün onlarca fanatik Yahudi baskın düzenliyor. Filistinli genç, baskın sırasında Kur'an okuyarak tepkisini gösterdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

  • Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

Aksa’ya baskın, camiye yıkım
DÜNYA
Aksa’ya baskın, camiye yıkım

Kazı çalışmaları sürüyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
DÜNYA
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır

Vampirler topluluğunun
oluştuğunu ortaya koymaktadır

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Nobel için sert tepki.
İzleri doktor fark etti

İzleri doktor fark etti

​2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia.
Güç göndermek için Meclisten geçmesi gerekiyor

Güç göndermek için
Meclis'ten geçmesi gerekiyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması.
İstanbul'da FETÖ'nün<br>onlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün
onlarca hücre evine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın<br>en düşük seviyesi

10 yılın
en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.
Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.
8 milyon<br>bina için tarihi adım

8 milyon
bina için tarihi adım

​1 Ocak 2020 itibariyle artık satılıp kiralanamayacak
İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

​Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırım kararına ilişkin konuştu.
S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

S-400'ler için kritik tarihi açıkladı

Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.