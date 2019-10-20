Dünya Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
ORTADOĞU

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği 762 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam El-Hatib'in de fanatik Yahudilerin baskını sırasında Harem-i Şerif'te bulunduğu aktarıldı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın korumalarından Ala Necib'i gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor.
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor.

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 762 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam El-Hatib'in de fanatik Yahudilerin baskını sırasında Harem-i Şerif'te bulunduğu aktarıldı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın korumalarından Ala Necib'i gözaltına aldı.

Baskın çağrıları yapılıyor

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan ve bugün sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

AA

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

  • Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

Müslümanların ilk kıblesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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