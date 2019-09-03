Dünya Aksaya baskın, camiye yıkım
ORTADOĞU

Aksa’ya baskın, camiye yıkım

İşgalci İsrail yönetimi, provoksyon ve saldırılarını tırmandırıyor. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. İşgalci güç, Batı Şeria’da da inşa halindeki camiyi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Haydut devlet zincirini kopardı.

İşgalci İsrail yönetimi, Kudüs ve Batı Şeria'da provokasyon ve saldırılarını her geçen gün artırıyor. Kruban Bayramında ardı ardına Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlenmesinin ardından dün de İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti. Yetkili, fanatik Yahudilerin 25'inin sivil, 35'inin polis, 7'sinin istihbarat memuru olduğunu belirterek, polis memurlarının Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'ya da girdiklerini ve çevrede gerilimin tırmandığını kaydetti.

C BÖLGESİ HEDEFTE

Öte yandan işgalci güç, ilhak etmeye hazırlandığı Batı Şeria'da da yıkım politikasına devam ediyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde inşa halindeki cami ile bir ev ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil kentinin güneyindeki Cebeli Cevher bölgesine bağlı Halle Mahallesi'nde inşa halindeki "Ümmet Camii" ile bir ev İsrail güçlerince yıkıldı. WAFA'ya konuşan El Halil'deki Filistinli yetkililer, İsrail makamlarının caminin yıkılacağına dair daha önce uyarı yapmadığına dikkat çekti. Yıkıma tepki gösteren Filistinli yetkililer, Ümmet Camii'nin yıkılmasının Müslümanların kutsal mekanlarına saldırı ve provokasyon olduğunu ifade etti. İsrail makamlarınca yıkılan cami ve evin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilhakını hedeflediği "C bölgesinde" yer aldığı ve ruhsatsız olduğu iddia edildi.

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