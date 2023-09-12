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Dünya

Müzeden çalınan Van Gogh'un tablosu 3,5 yıl sonra bulundu

Hollanda'da Mart 2020'de bir müzeden çalınan Van Gogh'un "1884 tarihli "Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu 3,5 yıl sonra bulundu. Söz konusu tabloyu çalan Fransız asıllı hırsız Nils M, olay yerindeki DNA'sı üzerinden tespit edilmişti.

17:19 . 12/09/2023 Salı
AA
Van Gogh'un eseri

Van Gogh'un eseri

BBC'nin haberine göre, 139 yıllık tablo, yaklaşık 3,5 yıl sonra Hollandalı dedektif Arthur Brand'a teslim edildi.

Brand, Van Gogh tablosunun, yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kendisine verildiğini söyledi.

Polisle koordinasyon içerisinde tabloyu geri aldığını anlatan Brand, tabloyu veren kişinin hırsızlık olayına dahil olmadığının bilindiğini belirtti.

Brand, suç örgütleri arasında elden ele dolaşan ve polis tarafından aranan tablonun "kimliğinin gizli kalması şartıyla" bir kişi tarafından kendisine getirildiğini kaydetti.

Tabloyu çalan hırsızın kimliği DNA ile belirlenmişti

Söz konusu tabloyu çalan Fransız asıllı hırsız Nils M, olay yerindeki DNA'sı üzerinden tespit edilmişti.

Hırsız 2021'de 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, milyonlarca avro değerindeki Van Gogh'un tablosu ise bulunamamıştı.

"Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu, Amsterdam'ın Laren kasabasındaki bir müzeden Mart 2020'de çalınmıştı.

Hırsızlık, Kovid-19 salgınının başladığı 2020'deki sokağa çıkma yasakları döneminde Singer Laren Müzesi'nin cam duvarlarının kırılması sonucu gerçekleşmişti.



#Hollanda
#Van Gogh
#Laren
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