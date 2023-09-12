Müzeden çalınan Van Gogh'un tablosu 3,5 yıl sonra bulundu

Brand, Van Gogh tablosunun, yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kendisine verildiğini söyledi.

Brand, suç örgütleri arasında elden ele dolaşan ve polis tarafından aranan tablonun "kimliğinin gizli kalması şartıyla" bir kişi tarafından kendisine getirildiğini kaydetti.