Van Gogh Müzesi’nde Hat sanatı

Daha önce de “Sesimizi duyuyor musun?” belgeselini çektiğini ve Amsterdam’da depremzedelere hayır için gösterime girdiğini ifade eden Baran, yıl içinde 3 milyon ziyaretçinin geldiği bir müzede eserinin gösterilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. En çok deprem bölgesinden gelen teşekkür mesajlarına mutlu olduğunu söyleyen sanatçı, videonun konusunu şu ifadelerle anlattı: “İnsanlar kompozisyonu çok etkileyici buldu. Tabii ki çok karanlık günlerdi ama bir o kadar da umut verici bir eser olduğunu söylediler. Video, üç bölümden oluşuyor. Her biri dört dakika on yedi saniye sürüyor. Depremin saati olan sıfır dört on yediyi sembolik olarak yaşatmak istedim. Her video kendisinin tekrarı fakat üçünde de farklı bir görüntü mevcut. Birisinde bir babanın kaos içerisinde yaşam mücadelesi görünüyor. İkincisinde bir kurtarma ekibinin ceset torbasının üzerinde namaz kılması görünüyor. Bu da bir şekilde umudu temsil ediyor. Üçüncü bölümde de günlük hayatta kullanılan objenin enkazın önünde bulunmasını gösteriyor.”