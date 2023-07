Feshane'deki İBB sergisi: Bir an evvel kaldırılmalı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Feshane’de LGBT propagandası yapılmasına müsaade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. "Bu şehrin en önemli manevi merkezlerinden birinde LGBT propagandası yapamazsınız. Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız" diyen Göksu, "Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de Yasin-i Şerif okuyan İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu? Görüyor ama şu an mesele onu görmek değil. Şu an onun bir tane meselesi var. Ona diyorlar ki 'Sen CHP genel başkanı olman için çok iyi solcu gözükmüyorsun. Çok iyi solcu gözükmen lazım. Bunun için inandığın değerleri arka tarafa at' diyorlar. Yapmayın. buradan sesleniyorum Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojik sergiyi bir an önce kaldırın." ifadelerini kullandı.