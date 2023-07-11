Feshane'deki İBB sergisi: Bir an evvel kaldırılmalı

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İstanbul gibi bir şehirde kültürel-sanatsal çeşitlilik ve çok sesliliğin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Türkyılmaz şunları söyledi: “Bir eserin sanat olarak kabulünün estetik zevk içermesinin dışında sahnelendiği mekan, coğrafya, gelenek ve kültürel iklimle de mütenasip olması; toplumsal dokuyu, aile ve değerler sistemini ifsad edici bir misyon üstlenmemesi beklenir.”
BİR AN EVVEL KALDIRILMALI
Feshane’nin restorasyonunun İstanbul adına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapılan açıklamada mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev görmediği belirtilerek, “Restorasyon sonrası mekanda gerçekleştirilen ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi, adı gibi toplumsal fay hatlarını ortadan ayırmaya namzet; siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır” cümleleri kullanıldı.
Serginin kaldırılması çağrısında bulunan Türkyılmaz, “Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bizi siyaset sahnesinde korumakla mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz” dedi.