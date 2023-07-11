|
Hayat

Feshane'deki İBB sergisi: Bir an evvel kaldırılmalı

İBB’nin Eyüp Sultan'daki Artİstanbul Feshane’de açtığı LGBT ve çıplaklık içeren “Ortadan Başlamak” sergisine tepkiler dinmiyor. Önceki gün bir grubun Feshane önünde yaptığı protesto gösterisinin ardından bugün de İBB Meclisi’nde gündem sergiydi. Cumhur İttifakı adına konuşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sergiyle İBB’nin kamusal mekanları kullanarak ideolojik ve toplumsal değerleri göz ardı ettiğinin altını çizdi.

04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İstanbul gibi bir şehirde kültürel-sanatsal çeşitlilik ve çok sesliliğin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Türkyılmaz şunları söyledi: “Bir eserin sanat olarak kabulünün estetik zevk içermesinin dışında sahnelendiği mekan, coğrafya, gelenek ve kültürel iklimle de mütenasip olması; toplumsal dokuyu, aile ve değerler sistemini ifsad edici bir misyon üstlenmemesi beklenir.”


BİR AN EVVEL KALDIRILMALI

Feshane’nin restorasyonunun İstanbul adına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapılan açıklamada mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev görmediği belirtilerek, “Restorasyon sonrası mekanda gerçekleştirilen ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi, adı gibi toplumsal fay hatlarını ortadan ayırmaya namzet; siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır” cümleleri kullanıldı.

Serginin kaldırılması çağrısında bulunan Türkyılmaz, “Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bizi siyaset sahnesinde korumakla mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz” dedi.


Tevfik Göksu: Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de dua eden İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?
Tevfik Göksu: Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de dua eden İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Feshane’de LGBT propagandası yapılmasına müsaade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. "Bu şehrin en önemli manevi merkezlerinden birinde LGBT propagandası yapamazsınız. Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız" diyen Göksu, "Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de Yasin-i Şerif okuyan İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu? Görüyor ama şu an mesele onu görmek değil. Şu an onun bir tane meselesi var. Ona diyorlar ki 'Sen CHP genel başkanı olman için çok iyi solcu gözükmüyorsun. Çok iyi solcu gözükmen lazım. Bunun için inandığın değerleri arka tarafa at' diyorlar. Yapmayın. buradan sesleniyorum Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojik sergiyi bir an önce kaldırın." ifadelerini kullandı.

#Feshane
#İBB
#LGBT
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KDV zammı sonrası iPhone modelleri cep yakıyor: İşte Apple ürünlerinin yeni fiyatları