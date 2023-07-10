Tevfik Göksu: Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de dua eden İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Feshane’de LGBT propagandası yapılmasına müsaade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında açıklamalarda bulundu.
Feshane’de LGBT propagandası yapılmasına müsaade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle tepki gösteren Göksu,
"Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu toplumu cinsiyetsizleştirmekten ne anlıyorsunuz? Bu toplumun kültürel değerlerine, manevi dinamiklerine savaş açmaktan ne anlıyorsunuz?"
ifadelerini kullandı.
'Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız'
'Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız'
İstanbul'un kadım kültürü, medeniyeti temsil ettiğini söyleyen Göksu,
"Kalkıp da bu şehrin en önemli manevi merkezlerinden birinde LGBT propagandası yapamazsınız.Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız.
Efendim CHP Grup Başkanvekili 'Sanat, biz sanata müdahale etmiyoruz özgür bırakıyoruz' diyecek. Yaşama müdahale etmeyen AK Parti. Kimsenin yaşamına müdahale etmez. Herkesin yaşam hakkı var ama hiç kimse kamunun eliyle toplumu ifsat edemez."
diye konuştu.
'İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?'
'İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?'
"Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de Yasin-i Şerif okuyan İBB Başkanı, üç gün umreye giden İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?"
diye soran Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görüyor ama şu an mesele onu görmek değil. Şu an onun bir tane meselesi var. Ona diyorlar ki 'Sen CHP genel başkanı olman için çok iyi solcu gözükmüyorsun. Çok iyi solcu gözükmen lazım. Bunun için inandığın değerleri arka tarafa at' diyorlar. Yapmayın. buradan sesleniyorum Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojik sergiyi bir an önce kaldırın."
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1 saat önce