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İmamoğlu 'Tasavvuf Müzesi' dedi sapkın LGBT zihniyetine kapı araladı: Gelen tepkilerin ardından Feshane'deki sergi geçici olarak ziyarete kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorasyon sırasında “Tasavvuf Müzesi ve bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin yapılacağı bir kültür merkezi” olacağını söylediği tarihi Feshane binası, satanist semboller, çıplak heykeller ve LGBT propagandası içeren sergiyle açıldı. “Ortadan Başlamak” adlı sergi sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyen, sanatçı ve hukukçular tarafından protesto edildi. Sergi gelen tepkilerin ardından geçici olarak kapatıldı.

22:04 . 27/06/2023 Salı
AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restorasyonu yapılan Eyüpsultan'daki Feshane, "Artİstanbul Feshane" adıyla açıldı. Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restorasyonu yapılan Eyüpsultan'daki Feshane, "Artİstanbul Feshane" adıyla açıldı. Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Tarihi Feshane-i Amire, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras kapsamında restore edilip Artİstanbul Feshane adıyla açıldı. Daha önce yaptığı açıklamada
“Feshane’deki restorasyonlar tamamlanınca bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin yapılacağını ve buranın tasavvuf müzesi olacağını”
söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söylediklerinin tam tersini yaparak İstanbulluları yine kandırdı. “Ortadan Başlamak” adlı sergiye ev sahipliği yapan Feshane, İmamoğlu ve ekibinin sapkın yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

LGBT PROPAGANDASI, POLİS DÜŞMANLIĞI, CİNSEL İÇERİKLİ TABLOLAR

Sergide yer alan eserler LGBT propagandası, polis düşmanlığı, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aralarında avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçının olduğu grup sergiyi protesto etmek için Feshane'nin önünde toplanarak açıklama yaptı. Toplanan kalabalık için çevik kuvvet polisleri de Feshane önünde önlem aldı. Saat 10.00'da ziyaretçilere açık olan sergi, protesto nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatıldı.

"MANEVİYATA SAYGISIZLIK "

Protesto için gelen Gazeteci Özlem Doğan,
"Cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların, polis düşmanlığı yapan fotoğrafların, LGBT propagandasının, sosyalizmi öven filmlerin gösterildiği bu sergide, açıkça Ebu Eyüp El Ensari'nin de bulunduğu Eyüpsultan'da maneviyata saygısızlık edilmektedir"
dedi.
Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akın da,
"Eyüpsultan'da maneviyatın kalbinde bir faciayla karşı karşıyayız. İçeride bulunan tablolar, yazılar, görsellerin büyük bir kısmı, maalesef çocuklarımızın cinsel kimliğine, ahlaki kimliğine, maneviyatına, vatan sevgisine ve birlik sevgisine zarar verecek mahiyettedir. Buraya hiç kimse gelmesin ve burayı protesto etsin. Taki burası Eyüpsultan'ın maneviyatına yakışan bir şekle bürünene kadar. İçeride çocukların ruh sağlığına, bilişsel gelişimlerine, maneviyatlarına hiç de uygun olmayan figürler vardır"
ifadelerini kullandı.

ANAYASANIN 41 VE 58'İNCİ MADDESİNE AYKIRI

Avukat Yurdal Kılıçer ise, "Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine hakaret edecek, onlarla çelişecek toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeylerin yapılması, kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendiriyorum. LGBT içerikli, eş cinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer vermesi yine anayasanın 41 ve 58'inci maddesine aykırıdır. Burada bulunan hiç kimse sanata ya da sanatçıya düşman değildir. Sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışamaz" dedi.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür de, "Sapkınlık içeren serginin sadece bir başlangıç olduğunu bütün Türk halkının bilmesini isterim. Bu küresel sapkınlara alet olan, burada onlara kamuya açık yerleri tahsis eden Sayın Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz" dedi.

TASAVVUF MÜZESİ NEREDE?

İmamoğlu, 24 Ekim 2019 ve 1 Nisan 2021’deki açıklamalarında restorasyonun
“Tasavvuf Müzesi ve bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin yapılacağı bir kültür merkezi”
olacağını söyledi. Ancak ne olduysa bu fikirden vazgeçildi. Feshane, bölgenin ruhuna tamamen aykırı şekilde, üstelik aceleye getirilmiş çalakalem bir sözde çağdaş sanat sergisiyle kapılarını açtı. Serginin girişine ve her köşesine yerleştirilen irili ufaklı çıplak heykeller, satanist sembollerle dolu çizimlerin çoğu bilinçaltının karanlığı üzerine kurulmuş. Çoğu eski tarihli eserlerde açılışa özel kurgu bile yok. Ne tarihle bağı var ne de bulunduğu mekan olan Eyüp Sultan Hazretleri’nin ruhuyla bir alakası. Sapkın ruhların sanatı istila etmesine örneklerle dolu olan sergi, en ufak bir umut bile barındırmıyor.



#Feshane
#İBB
#Sergi
#LGBT
#Ekrem İmamoğlu
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