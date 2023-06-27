İmamoğlu 'Tasavvuf Müzesi' dedi sapkın LGBT zihniyetine kapı araladı: Gelen tepkilerin ardından Feshane'deki sergi geçici olarak ziyarete kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restorasyonu yapılan Eyüpsultan'daki Feshane, "Artİstanbul Feshane" adıyla açıldı. Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
LGBT PROPAGANDASI, POLİS DÜŞMANLIĞI, CİNSEL İÇERİKLİ TABLOLAR
"MANEVİYATA SAYGISIZLIK "
ANAYASANIN 41 VE 58'İNCİ MADDESİNE AYKIRI
Avukat Yurdal Kılıçer ise, "Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine hakaret edecek, onlarla çelişecek toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeylerin yapılması, kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendiriyorum. LGBT içerikli, eş cinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer vermesi yine anayasanın 41 ve 58'inci maddesine aykırıdır. Burada bulunan hiç kimse sanata ya da sanatçıya düşman değildir. Sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışamaz" dedi.
Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür de, "Sapkınlık içeren serginin sadece bir başlangıç olduğunu bütün Türk halkının bilmesini isterim. Bu küresel sapkınlara alet olan, burada onlara kamuya açık yerleri tahsis eden Sayın Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz" dedi.