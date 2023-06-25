İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' diye açtığı Feshane’de LGBT propagandası yaptı

Feshane-i Amire binasını restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan binada LGBT propagandası yapıp İslami değerlere hakaret edilmesine izin verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamber Efendimiz'i Hicret'ten sonra Medine'deki evinde konuk eden Eyüp Sultan'ın kabrine komşu olan Feshane-i Amire binasında art arda skandallara imza attı.
LGBT propagandası yapıp Gezi Parkı kalkışmasını övdüler
Restorasyon sonrası 22 Haziran'da "Artİstanbul Feshane" adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldı.
İslami değerlere hakaret edilen müzede ayrıca çıplak heykellere yer verilerek Eyüpsultan'ın maneviyatına saygısızlıkta bulunuldu.
Sözde 'eser'i sergide yer alan LGBT'li bir kişinin sözleri Feshane binasının duvarına asan İBB, sapkınlığı 'mağdur' göstererek açıkça LGBT propagandası yaptı. Asılan yazıda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
İslami değerlere açıkça hakaret
Gezi Parkı kalkışmasını güzelleyip Türk polisini kötü göstermeye çalıştılar
Serginin 'İstanbul Bir Masal' isimli bölümünde ise Gezi Parkı kalkışması sırasında çekilen fotoğraflara yer verildi. Yine aynı bölümde İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere müdahalede bulunan polislere yapılan saldırılara ait fotoğraflar da yer aldı.
Eyüpsultan'ın ruhuna saldırı
Çıplak heykeller ve müstehcen çizimlerin yer aldığı sergide Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı.
Ayetle dalga geçen Duman'ı sahneye çıkardılar
Öte yandan, ‘Rezil’ adlı şarkısında ayetle açıkça alay eden Duman grubu, Feshane'nin açılışında sahne aldı. Duman'ın söz konusu şarkısında İhlas Suresi’ndeki ‘Lem yelid velem yûled’ ayeti tahrif edilerek, ‘lemyelit ve löp yutar’ şeklinde seslendirilmişti.