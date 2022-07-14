Dünya Van Goghun gizli otoportresi ortaya çıktı X-ray ile tesadüfen keşfedildi
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Van Gogh’un gizli otoportresi ortaya çıktı: X-ray ile tesadüfen keşfedildi

Batı dünyası sanat tarihinin en tanınan ve en etkili isimlerinden olan Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un gizli otoportresi ortaya çıktı. Ressamın başka bir eserinin arkasında X-ray taraması sonucu tesadüfen bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Van Gogh’un gizli otoportresi ortaya çıktı: X-ray ile tesadüfen keşfedildi
Van Gogh’un tablosunun arkasındaki gizli otoportresi, X-ray ile keşfedildi

İskoçya Ulusal Galerisi çalışanları bir sergiden önce Van Gogh’un X-ray taramasından geçirilen "Köylü Kadın Başı" adlı eserinde sanatçıya ait gizli bir portre olduğunu fark etti.

Galeriden yapılan açıklamaya göre otoportre, 1885 tarihli Köylü Kadın Başı eserinin yaklaşan bir sergi öncesi X-ray ile kontrolden geçirildiği sırada arkasında, karton ve yapıştırıcı katmanları arasında gizlenmiş halde olduğu fark edildi.

Şu anda X-ray taramasıyla görülebilen otoportrenin ortaya çıkarılması için çalışma başlatılacağı vurgulandı.

"Elbette çok heyecanlandık"

Galeride kıdemli resim konservatörü olarak görev yapan Lesley Stevenson yaşadığı heyecanı, "Görüntüyü ilk gördüğümüzde elbette çok heyecanlandık. Böylesine büyük bir keşif, bir konservatörün hayatında bir, iki kez olur. Şu anda olduğu kadar zor bir görüntüye sahip olmak çok, çok özel bir şeydir" ifadeleriyle dile getirdi. Stevenson, 1960 yılında Edinburgh’lu bir avukat olan Alexander Maitland tarafından bağışlanan Van Gogh tablosuna dair, “Pek bir şey beklemiyorduk” dedi. Stevenson, "Köylü kadını pek görmüyoruz ama elimizde bir kurşun beyazı ve yüzü için kullanılan çok daha koyu bir pigment, X-ray ışınları kartondan geçtiğinde ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Van Gogh’un tuvallerini arkalarını çevirerek yeniden kullandığı bilinirken, keşfedilen otoportresi Edinburgh’da bulunan Kraliyet İskoç Akademisi’ndeki sergiye konulacak.

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