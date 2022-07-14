Dünya Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400 zeytin ağacını söktü
ORTADOĞU

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400 zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 400 zeytin ağacını söktü. Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırılardan tümüyle İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400 zeytin ağacını söktü
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus kentinin Deyr Şeref beldesinde Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacının Yahudi yerleşimcilerce söküldüğünü söyledi.

Daglas, Filistinli bir aileye ait zeytin ağaçlarının söküldüğü arazinin Shavei Shomron Yahudi yerleşim birimi yakınında yer aldığını aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail yönetimine tepki

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilerin zeytinliklerine yönelik saldırısını kınadı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yerleşim alanlarını genişletme politikaları çerçevesinde Filistinlilere ait toprakları gasbetmek üzere ordu birlikleri ile Yahudi yerleşimciler arasındaki rol paylaşımı gereği her gün bu tür manzaralara şahit olunduğu ifade edildi. Filistinlilere ve arazilerine yönelik bu saldırılardan tümüyle İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

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Açıklamada ayrıca, İsrail'in yaptıklarına karşı hesap vermiyor olması ve uluslararası tepkilerin de istenilen düzeyde olmaması nedeniyle barışçıl çözüm yollarını baltalama yönünde Tel Aviv yönetiminin cesaretlendiğine dikkati çekildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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