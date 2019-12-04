Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüştüm, çalışıyoruz
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüştüm, çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüştüm, çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planları için, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Türkiye, YPG, NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu plana veto edeceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamamasıyla ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

  • Stoltenberg, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır' dedi.

Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok askeri güçler de var. Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak için sahada savaşa hazır kuvvetler var" dedi.

Savunma planlarının güncellemesine ilişkin soruna çözüm bulunacağı konusunda emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün gece bu sorunu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda sorun üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.

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NATO atik, aktif ve uyum sağlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyin ölümü sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir durum yok. NATO atik, aktif ve uyum sağlıyor" dedi.

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Türkiye'den NATO'ya rest

Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, NATO liderleriyle olan görüşmede terörizmle mücadele, silahların kontrolü, Rusya ile olan ilişkiler gibi birçok konuya değinilmesini beklediğini söyledi.

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Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yla ilgili ‘beyin ölümü’ gerçekleşti yorumu üzerine gelen soruya Stoltenberg, “Böyle bir durum yok. NATO atik, aktif ve dünyadaki gelişmelere uyum sağlıyor. NATO tarihteki en başarılı ittifaktır, çünkü dünya değişirken biz de değişebildik. Müttefiklerimiz de artık daha fazla savunmaya yatırım yapıyorlar” dedi.

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