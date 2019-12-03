Dünya Yunanistanın NATOdaki şikayetleri Türkiyeyi etkilemez
AVRUPA

Yunanistan'ın NATO'daki şikayetleri Türkiye'yi etkilemez

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı 'deniz yetki alanlarını' belirleyen anlaşma Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlatırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planları alt üst oldu. Atina hükümeti anlaşmanın hemen ardından Libya'ya tehditler savurup, Avrupa Birliği ve NATO'dan destek talep etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 29 ülke liderinin bir araya geleceği NATO Zirvesi'nde bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Peki, NATO'nun bu anlaşmaya karşı atacağı herhangi bir adım bulunuyor mu? Yunanistan, zirvede Türkiye'yi şikayet ederek ne elde edebilir? yenisafak.com'a bilgi veren güvenlik uzmanları, NATO'nun kuruluş felsefesi gereği kendi üyelerine karşı adım atamayacağını dikkat çekiyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'nda gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.
NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'nda gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'deniz yetki alanları' ile ilgili mutabakat Doğu Akdeniz'de yepyeni bir sayfanın açılmasını sağladı.

  • Mutabakatla birlikte Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi 41 bin kilometrelik bir alana hapsetme girişimleri sonuçsuz kaldı.

Bu gelişmeler sonrası NATO ve Avrupa Birliği'nin desteğini alarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan Yunanistan'ın atacağı her adım yakından takip ediliyor.

Peki bu adımlar neler olabilir? Türkiye'ye karşı NATO’dan destek isteyeceğini açıklayan Atina bir netice elde edebilir mi?

Gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Türkiye-Libya anlaşmasının Atina'da soğuk duş etkisi yarattığını belirterek, "Yunanistan bu mutabakat karşı üç koldan çare bulmaya ve Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Bunlardan ilki Libya ile kendileri de bir anlaşma yapmak istediklerine dair iddialar var. İkincisi Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi şikayet ettiler ve yaptırım konusunu gündeme getirdiler. Teorik olarak bu yaptırımlar belirlendi ancak kurumlar ve kişiler belirlenmediği için bu yaptırımlar henüz uygulanmıyor. Üçüncü adım ise NATO. Yunanistan, NATO'dan yardım isteyeceğini açıkladı" değerlendirmesinde bulundu.

TSK, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemin en büyük tatbikatlarını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ KENARA SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

"Yunanistan hükümetinin, NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye-Libya anlaşmasını gündeme getirmesinden nasıl bir sonuç elde edilebilir?" sorusuna da yanıt veren Oğuz, "Yunanistan, NATO ittifak sistemi içerisinde Türkiye'yi kenara sıkıştırmaya çalışıyor. NATO, kuruluşu gereği zaten kendi üyelerine karşı bir şey yapamıyor. Bu sebeple Atina yönetimi, NATO'dan değil ama NATO'yu oluşturan üyelerin Türkiye'yi kınamasını bekliyor" vurgusunu yaptı.

YUNAN BASINI GELİŞMELERİ ÇARPITIYOR

Özellikle Yunan basınında askeri gelişmelerle ilgili sürekli dezenformasyon yapıldığına dikkat çeken Oğuz, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın sürekli yeni silah platformları, denizaltılar, savaş uçağı satın alacağı gibi iddialar yayıyorlar ancak bugüne kadar fiili olarak satın alınmış bir şey yok. Dolayısıyla baktığımız Yunan medyası gelişmeleri çarpıtmak için çok fazla dezenformasyon yayıyor" dedi.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınır yetki alanlarını belirleyen anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açıldı.

BÖLGEYE SAVAŞ GEMİLERİNİN GELMESİ RUTİN

ABD ve Fransız uçak gemilerinin daha önce belirlenen planlar çerçevesinde Doğu Akdeniz'e geleceğini ve Yunanistan'ın bu durumu dezenforme edebileceğini vurgulayan Oğuz şunları söyledi:

  • "Yunan basını, Fransız ve ABD uçak gemileri bizi desteklemek için bölgeye geliyor dedikodusunu yayabilirler. ABD'nin Basra Körfezi'nde sürekli bir uçak gemisi var. ABD'nin Atlantik kıyılarından çıkan yeni bir uçak gemisi, intikal kapsamında Atlantik'i geçiyor, Cebeliktarık'tan Akdeniz'e giriyor, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndan geçerek Basra Körfezi'nde görevi devralıyor. Bu rutin bir gelişme. Yunanistan'ın bunu kullanma durumu söz konusu olabilir. Aynı şekilde, Fransız Charles De Gaulle gemisi 1 yıl önce açıklanan program çerçevesinde Ocak ayının ikinci haftasında Doğu Akdeniz'e gelecek ve bu bölgede 1 ay süreyle kalacak. Bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'le bir ilgisi yok. Bu program açıklandığında ne Doğu Akdeniz ne de Libya meselesi vardı" dedi.

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