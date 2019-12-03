Dünya ABD Başkanı Trumptan Fransaya tepki NATOnun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan Fransa'ya tepki: NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı

ABD Başkanı Trump'tan Fransa'ya tepki: NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı

ABD Başkanı Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" dedi.

Ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurgulayan Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa, Ukrayna ve İngiltere ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'ye ye de değindi. Türkiye'yi sevdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyleyen Trump, Türkiye'nin kendilerine desteğini övdü ve

"Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.

Türkiye'nin DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu anlatan, "Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi" açıklamasında bulundu.

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