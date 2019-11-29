Macron’un beyin ölümü

NATO müttefiki Türkiye’ye karşı terör örgütü PKK/YPG’yi destekleyen Fransa iyice küstahlaşıyor. NATO’nun YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak tanımlaması için İttifak’a baskı kuran Ankara’nın tavrına Paris’in cevabı ‘PKK yandaşlığı’ oldu. Baltık ülkelerinin güvenliğine yönelik hazırlanan NATO planını Türkiye’nin reddettiği bir ortamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısında Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef aldı. Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren ve PKK elebaşlarını Elize Sarayı’nda ağırlayan Macron, Suriye kuzeyinde operasyon yürüten Türkiye’nin aynı anda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini savundu. Aynı Macron, geçtiğimiz günlerde “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” demiş, bu ifadeler İttifak üyelerinin tepkisini çekmişti.

BİZ DE MÜTTEFİKİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO ülkelerini Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almaya çağırdı. Kalın, sosyal medya hesabında, “Türkiye, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO’nun güçlü bir üyesidir. Müttefikler, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı” diye yazdı. Ankara’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NATO’yu şu sözlerle uyardı: “NATO’nun tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi lazım. Güvenlik endişelerini karşılamada bazı ülkeler itiraz ederse bu kez NATO içinde birlik olmaz. Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO’nun mukabele planına karşı değiliz ama Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım. Biz de müttefikiz.”