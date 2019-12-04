Dünya NATO Zirvesi başladı Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak
AVRUPA

NATO Zirvesi başladı: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak

NATO Zirvesi başladı: Baltık Planı ve NATO-Rusya ilişkileri ele alınacak

İngiltere’nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor. Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" denildi.

Haber Merkezi İHA
Liderler, aile fotoğrafı çektirdi.
Liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dedi.

  • Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen oturumu başladı. Oturumda, güvenlik planları üzerinde anlaşmaya varılmaya çalışılacak.

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine Türkiye'nin, kendisiyle ilgili plan onaylanana dek diğer ülkelerle ilgili planları onaylamama tutumu biliniyor.

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Londra Deklarasyonu yayımlandı

  • NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Bildirgede şu maddelere yer verildi:
  • * Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.
  • * Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.

  • *ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.

"Farklılıklarımıza rağmen"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirterek, "Dünya değiştikçe biz de değiştik" dedi.

  • İttifakın savunma harcamalarını artırdığını, teröre karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun yaklaşık bir milyar insanı korumak için Kuzey Amerika ve Avrupa'nın görüşüp karar aldığı tek platform olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Zirve içinde zirve
GÜNDEM
Zirve içinde zirve

"Barış garanti olarak kabul edilmez"

Ev sahibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 70'inci yılında 29 ülkeyi ve yaklaşık bir milyar insanı koruyan NATO'ya bağlılığın sapasağlam olduğunu söyledi.

  • Johnson, "Bugün barış içinde yaşadığımız gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi düşünemez, dolaysıyla da kimse savaş da başlatamaz" dedi.

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için"

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi'nin bir müttefike yönelik saldırının diğer müttefiklere de saldırı olarak kabul edilmesini öngördüğünü vurgulayan Johnson, "NATO'nun bir sloganı varsa, o da şudur: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" diye konuştu.

Tarihin, barışın garanti olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, "Bu yıl dönümünü kutlarken bile, yaptıklarımızın sözlerimizle uyumlu olduğundan emin olmalıyız" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sini varılan anlaşma çerçevesinde savunmaya harcadığına işaret eden Johnson, "Müttefikler ve dostlar olarak, yeni gerçeklikleri özellikle de NATO'nun ortaya çıkan hibrit savaş ile uzay ve siber alan dahil yıkıcı teknolojiler gibi tehditleri tartışmaktan asla çekinmemeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

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NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı.
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