Gündem Zirve içinde zirve
POLİTİKA

Zirve içinde zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İngiltere’de başlayacak NATO Liderler Zirvesi’ne çantası dolu gidiyor. PKK/YPG’ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek olan Erdoğan, güvenli bölge ve mültecilerin dönüşü için atılacak adımların takipçisi olacak. Erdoğan, Alman, İngiliz ve Fransız liderlerle de 4’lü toplantı yapacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’de yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. NATO’nun kuruluşunun 70. yılı 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek zirvede kutlanacak. Törene ittifaka üye 29 ülkenin hükümet ya da devlet başkanlarının katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye çantası dolu gidiyor.

BARIŞ PINARI’NI ANLATACAK

Önemli görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan’ın bir numaralı gündemi Suriye’de oluşturulan güvenli bölge ve mültecilerin evlerine geri dönüşü için atılması gereken adımlar olacak. Bu çerçevede Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nı da gündeme getirecek. Evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmesi için yapılan çalışmalar NATO üyesi ülke liderlerine anlatılacak. Erdoğan, güvenli bölgeye dönük imar planına da liderlerden destek isteyecek.

S-400 DE NATO GÜVENLİĞİ

PKK/YPG’yi tehdit olarak gören savunma planının NATO konseyinde onaylandığı hatırlatılarak, NATO ülkelerinin terör örgütüne karşı tutumlarını değerlendirmeleri istenecek. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG’ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. Zirvede S-400’ler de gündeme gelecek. Türkiye’nin aldığı S-400’lerin NATO için bir tehdit değil tam tersine NATO’nun güvenliği için önemli olduğunun altı çizilecek. S-400’ler konusundaki anlaşmazlığın çözümü için yürütülen görüşmelerdeki son durum da ele alınacak.

Zirvede ABD ile ittifakın Fransa ve Almanya gibi Avrupa ortakları arasında baş gösteren finansman krizi de liderlerin önünde duracak önemli bir gündem maddesi. NATO müttefiklerinin kuvvetlerin hazır olması için ilave güçlendirmeler, uzayın bir operasyon alanı olarak tanınması, terörizme karşı aksiyon planının güncellenmesi ve savunma yatırımlarında ise müttefiklerin üzerine düşen yükün dengelenmesi konuları da karara bağlanacak.

MÜLTECİ SORUNU

  • Emmanuel Macron
  • ***
  • Angela Merkel
  • ***
  • Boris Johnson
  • Zirve kapsamında Erdoğan, kritik bir 4’lü toplantıya da katılacak. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. 4’lü zirvede Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Önce İsviçre sonra Malezya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’u üst üste katılacağı zirvelerle tamamlayacak. Erdoğan, İsviçre’de 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek Birinci Küresel Mülteci Forumuna katılacak. 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıyı misafir eden Türkiye’nin yaptıklarını anlatacak olan Erdoğan, burada da liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi için hazırlanan plana destek vermesini isteyecek. 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde ise Erdoğan Malezya’ya gidecek. Erdoğan’ın katılacağı Kuala Lumpur Zirvesi’nde, hem Suriyeli mülteciler hem de ekonomi gündeme gelecek.

Bölmek isteyenlere fırsat vermeyin

  • AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in katılımlarıyla yapıldı. Telefon ile toplantıya katılarak teşkilat mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yapacağımız tek şey, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Bursa olarak hazır olduğunuza inanıyorum. Mahalle mahalle teşkilatı olarak 2023’e çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
OYNAT 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımlarıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına telefondan seslendi. Erdoğan, 'Sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz' şeklinde konuştu.


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