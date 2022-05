NATO'dan Türkiye değerlendirmesi: Değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi. Stoltenberg, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ"

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

