Gündem Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Arşiv

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna etmeye çalışan İsveç teröre desteğini sürdürüyor: Başkente PKK paçavrası asıldı
DÜNYA
NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna etmeye çalışan İsveç teröre desteğini sürdürüyor: Başkente PKK paçavrası asıldı

İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
DÜNYA
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

İsveç hükümeti NATO üyeliğine başvurma kararı aldı
DÜNYA
İsveç hükümeti NATO üyeliğine başvurma kararı aldı
Aslan taraftarına galibiyetle veda etti

Aslan taraftarına
galibiyetle veda etti

​Galatasaray, sezonun son iç saha maçını galibiyetle tamamladı.
Atom bombasından daha büyük

Atom bombasından daha büyük

​Dehşetin görüntüleri tüm dünyaya yayıldı.
CHP Sözcüsü Öztraktan Atatürk Havalimanı tehdidi: Gök kubbeyi başınıza yıkarız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapattı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor.

Konya'nın 2 ilçesinde gizemli hastalık.

​İlk kez sergilenmeye başladı: Çok etkileyici.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.